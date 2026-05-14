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Opinión

La dictadura del algoritmo

PorGustavo Álvarez Gardeazábal

May 14, 2026

El contenido que genera miedo, indignación o ansiedad tiene más clics, más compartido y más plata para los dueños de redes sociales o medios de comunicación

- La dictadura del algoritmo
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Desde cuando comenzó la dictadura del algoritmo la humanidad  parece condenada a que la muevan y remuevan generándole pánico. Como caímos en la gran trampa de los medios y las redes sociales, somos material ordeñable porque el negocio de medios y redes se financia con la atención que pongamos. En términos usados por mi generación, estamos recitando el cuento del elefante que se balanceaba en la tela de una araña. Los algoritmos lo explotan sistemáticamente porque el contenido que genera miedo, indignación o ansiedad tiene más clics, más tiempo de pantalla, más compartido y más plata para los accionistas propietarios de esas redes sociales o de esos medios de comunicación.

El contenido que lleva algo al extremo es el que produce  reacción emocional fuerte, y eso es oro para el algoritmo

El asunto es muy sencillo, como el contenido moderado u objetivo  genera poca reacción, el  que lleva algo al extremo es el que produce  reacción emocional fuerte, y eso es oro para el algoritmo . Y como ahora la moda es tener un canal y la posibilidad de monetizar por el numero crecido de usuarios que lo visiten, el algoritmo ha creado la debacle. Son miles de seres humanos o de canales compitiendo por la misma atención. Para ello  lo ordinario desaparece. Solo sobrevive lo extraordinario, lo urgente, lo catastrófico. Esto crea una competencia por el drama y entonces la guerra de Irán es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y la elección del estalinista modelo 1955 de Cepeda es tan empanicador  como para muchos mamertos debe ser la presidencia del tigre sin garras de Abelardito.

 Y como a todo le meten la posibilidad de hacer dinero y al mundo entero le gusta apostar, las encuestas ya no son para orientar la opinión sino para posibilitar ganarse un dinerillo. Y como en el cuento del elefante que se balanceaba en la tela de una araña ,todos vamos a buscar un camarada para unirlo a la red. Allí  nos contagiamos,  permitimos que nos rija el pánico  y terminamos bajo la dictadura de los dueños del algoritmo.

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Por Gustavo Álvarez Gardeazábal

GAG a los 70 años es el único columnista diario que tiene Colombia. Diariamente escribe ARIETE en ADN y desde allí golpea la opinión pública con la misma fuerza conque lo hacía en La Luciérnaga. Estas notas de fin de semana las publica en su portal ejodario.co