El contenido que genera miedo, indignación o ansiedad tiene más clics, más compartido y más plata para los dueños de redes sociales o medios de comunicación

Desde cuando comenzó la dictadura del algoritmo la humanidad parece condenada a que la muevan y remuevan generándole pánico. Como caímos en la gran trampa de los medios y las redes sociales, somos material ordeñable porque el negocio de medios y redes se financia con la atención que pongamos. En términos usados por mi generación, estamos recitando el cuento del elefante que se balanceaba en la tela de una araña. Los algoritmos lo explotan sistemáticamente porque el contenido que genera miedo, indignación o ansiedad tiene más clics, más tiempo de pantalla, más compartido y más plata para los accionistas propietarios de esas redes sociales o de esos medios de comunicación.

El contenido que lleva algo al extremo es el que produce reacción emocional fuerte, y eso es oro para el algoritmo

El asunto es muy sencillo, como el contenido moderado u objetivo genera poca reacción, el que lleva algo al extremo es el que produce reacción emocional fuerte, y eso es oro para el algoritmo . Y como ahora la moda es tener un canal y la posibilidad de monetizar por el numero crecido de usuarios que lo visiten, el algoritmo ha creado la debacle. Son miles de seres humanos o de canales compitiendo por la misma atención. Para ello lo ordinario desaparece. Solo sobrevive lo extraordinario, lo urgente, lo catastrófico. Esto crea una competencia por el drama y entonces la guerra de Irán es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y la elección del estalinista modelo 1955 de Cepeda es tan empanicador como para muchos mamertos debe ser la presidencia del tigre sin garras de Abelardito.

Y como a todo le meten la posibilidad de hacer dinero y al mundo entero le gusta apostar, las encuestas ya no son para orientar la opinión sino para posibilitar ganarse un dinerillo. Y como en el cuento del elefante que se balanceaba en la tela de una araña ,todos vamos a buscar un camarada para unirlo a la red. Allí nos contagiamos, permitimos que nos rija el pánico y terminamos bajo la dictadura de los dueños del algoritmo.

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