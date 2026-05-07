Jorge Iván puede con la EPS

Condenarlo antes de verlo actuar en la Nueva EPS no es un acto esperanzador, el país debería olvidarse de su reputacional negativo mientras trata de salvarla

Jorge Iván Ospina, alcalde que fue de Cali en dos oportunidades quedó marcado ante la opinión pública por el injusto pero muchas veces veraz reputacional negativo. El haberle cedido los trastos de gobernante a la escrupulosidad de su hermano Mauricio y el haber montado a la carroza presupuestal al irreverente gobernador Abadía, le hicieron su pedestal negativo al médico Ospina, hijo de Iván Marino, el jefe guerrillero del M-19. Pero como una cosa es la fama con la que se viste al gobernante y otra la real, su nombramiento como interventor de la Nueva EPS ,en el momento más crítico de esa administradora, fue tachado negativamente por los manipuladores de opinión pese a que a tantos años de haber ejercido la alcaldía de Cali, la justicia no ha proferido condena alguna sobre él.

Sin embargo, quienes lo hemos visto actuar como funcionario público recordamos el excelente trabajo que hizo como director del Hospital Universitario Evaristo García de la capital del Valle, sacándolo prodigiosamente de las brasas que se lo consumían. Y quienes recordamos aquellos días siniestros de la guerra de guerrillas que con secuestros y masacres masivas azotaba a mi departamento, no podemos olvidarlo enhiesto, convenciendo a esas bestias violentas para que cesaran en sus atropellos actuando como director de la Oficina de Paz de la gobernación.

El conoce bien de clínicas y hospitales, de médicos y resabios

Condenarlo entonces antes de verlo actuar en la Nueva EPS, es más un acto masoquista que esperanzador .El conoce bien de clínicas y hospitales, de médicos y resabios y como además sabe dar en la diana cuando enfrenta los problemas, el país debería olvidarse de su reputacional negativo mientras trata de salvar la Nueva EPS. Quizás lo consiga o se le aparezca el babalao que le inspiró las magnas obras de los Bulevares del Rio y de Oriente, el camino a Cristo Rey y el Centro de Ciencia y Tecnología que le han hecho añorar a los caleños por estos días su gestión como alcalde.

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