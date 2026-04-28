- La deuda histórica del mundo con Cuba

La intensificación del bloqueo criminal y la prohibición del suministro de petróleo a Cuba está causando estragos en la vida de su población.

A finales de marzo llegó a Matanzas, Cuba, el petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 700.000 barriles de crudo. Después de su refinación, empezó a utilizarse el pasado 17 de abril. Fue el primer cargamento que recibieron este año. Un alivio temporal, pero insuficiente para atender sus necesidades.

Por el mismo tiempo, el Convoy Nuestra América Cuba movilizó ayuda humanitaria, incluidas 5 toneladas de insumos médicos, en un operativo liderado por la Internacional Progresista, que convocó a dirigentes políticos y sociales de varios países del mundo.

“EEUU no tiene ni una gota de vergüenza”, señaló su organizador, David Adler, “Estamos presenciando un gobierno que pretende recolonizar las Américas”, https://elpais.com/america/2026-03-20/cuba-espera-con-ansias-la-ayuda-humanitaria-de-la-flotilla-nuestra-america-dios-quiera-que-me-llegue-algo.html

La amenaza a la Isla es de extrema gravedad. En la cumbre con los mandatarios de derecha del continente, donde se conformó el Escudo de las Américas, Trump señaló que sería “un gran honor” tomarse a Cuba. “Puedo hacer lo que quiera con ella”. h

Como en todas las demás agresiones anteriores, hay incertidumbre sobre lo que va a hacer realmente. Se adelantan negociaciones entre los dos países. Washington exige el cambio de régimen. La extrema derecha, de origen cubano, Marco Rubio y los congresistas Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, entre otros, presionan por medidas más radicales. El Pentágono contempla una posible intervención militar.

Han exigido desde hace tiempo que Cuba abra su economía estatal, pague reparaciones por las propiedades expropiadas por el gobierno de Castro y libere a los presos políticos.

Pero el pueblo y el gobierno cubanos resisten heroicamente, en los momentos más difíciles de un bloqueo criminal de más de seis décadas. “Respeto a nuestro sistema político, a nuestra soberanía y a nuestra independencia, bajo el principio de la reciprocidad y del derecho internacional”, señaló Díaz Canei.

Recordemos que, desde su primer mandato Trump intensificó el cerco a Cuba. Revirtió el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países, que iniciaron en 2014 Barack Obama y Raúl Castro, con la mediación del Vaticano.

La doctrina Donroe es ahora su guía en el continente. El cerco al Caribe durante el segundo semestre del 2025 y el asalto a Venezuela y el secuestro de su presidente, marcan esta tendencia regresiva y peligrosa. Así como sus amenazas constantes y su intervención abierta o soterrada en las elecciones en varios países, incluida Colombia.

Una consecuencia inmediata del golpe a Caracas fue la suspensión del flujo de petróleo del país a Cuba, que era fundamental para su supervivencia. Anunció también que impondría sanciones a todos los países que se lo suministraran. México, su último proveedor de petróleo refinado, tuvo que suspender los envíos.

La escasez de alimentos y de medicinas es muy grave. Se ha afectado de manera notoria la atención a la salud materno infantil. Un informe reciente del Ministerio de Salud Pública menciona los riesgos adicionales, amenazas y limitaciones que deben asumir 33.000 cubanas embarazadas.

Se destaca también la afectación de otros servicios vitales para neonatos, menores de edad, diabéticos, personas con tratamientos oncológicos o que requieren intervenciones quirúrgicas. Se reduce la atención a las urgencias médicas y el seguimiento a los programas de enfermedades crónicas, lo cual genera un incremento directo de la mortalidad en el país.

Ante semejante crisis, la solidaridad latinoamericana ha sido reducida. Algunos gobiernos han enviado ayuda humanitaria, pero no es suficiente.

Sin embargo, el mundo entero tiene una gran deuda con Cuba. Además de sus logros históricos en materia social, hay que reconocer el papel de Fidel Castro en la región, en tres asuntos cruciales.

El primero es su resistencia frente al neoliberalismo cuando todos los países del antiguo bloque soviético fueron arrastrados por la oleada del “libre mercado” que sacudió al mundo. Mientras tanto, Cuba se sostuvo de manera heroica, atravesando por muchas dificultades.

A comienzos de siglo, el surgimiento de los gobiernos de izquierda en la región contó también con el liderazgo de Fidel. En más de una ocasión, convocó y orientó a sus mandatarios para resistir al llamado “Consenso de Washington”. Su guía fue fundamental en esta experiencia histórica que se esfuerza por sobrevivir.

El segundo asunto es la lucha por la paz en Colombia y la región. Desde comienzos de los noventas, Fidel hizo reiterados llamados a las organizaciones guerrilleras a dejar las armas y concentrarse en la construcción pacífica de sociedades más justas. Al mismo tiempo, su trabajo, junto con el de Venezuela, fue fundamental para negociar la paz en Colombia.

Precisamente este apoyo le trajo a Cuba una mayor intensificación del bloqueo y las sanciones. En mayo de 2020, por pedido de la derecha colombiana, el Departamento de Estado incluyó a la Isla en su lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo.

El motivo para hacerlo fue no atender la solicitud del gobierno de Duque para que extraditara a los dirigentes del ELN que integraron la delegación de paz. Ambos desconocieron así los protocolos suscritos por el Estado colombiano, la guerrilla y los países garantes, Cuba y Noruega, en la negociación.

El tercer asunto son sus misiones médicas, sometidas a ataques y hostigamiento permanentes. Durante la pandemia, Cuba desplegó misiones médicas en más de 70 países, la mayoría de ellos en condiciones precarias para atender la emergencia sanitaria. Entre ellos están varios países latinoamericanos y caribeños, que hoy le dan la espalda.

PD1: los atentados criminales perpetrados en el Cauca por las llamadas disidencias de las FARC son repudiables. Se trata de grupos terroristas y narcotraficantes, empeñados en sabotear la política de paz del gobierno y en propiciar el triunfo electoral de la ultraderecha.

PD2. Este viernes 1 de Mayo marcharemos en todo el país por la defensa del gobierno del cambio y en apoyo a la candidatura de Cepeda y Aída.

De la misma autora:El múltiple saboteo como arma electoral

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