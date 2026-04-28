- 28 de abril: 5 años del estallido social

El 28 de abril se cumplen 5 años del estallido social. Muchos lo recordarán, muchos lo vivimos, es una experiencia próxima que evidentemente repercutió en la vida política del país. Se dice que el estallido social cambió la agenda política del país y eso es absolutamente válido.



Este ejercicio de memoria nos lleva a las banderas que en ese momento se reivindicaron por parte de la población. En ese momento el presidente Iván Duque con su ministro de hacienda Alberto Carrasquilla propuso al país una reforma tributaria, cuyo objetivo central era ponerle IVA a la comida. Todos los bienes alimenticios que hasta el momento no tenían IVA, quisieron el señor Carrasquilla y el señor Iván Duque ponerle un impuesto del %, con lo cual se hubiera puesto en una situación de muchas dificultades a la ciudadanía, especialmente a los sectores populares y a los sectores más vulnerables del país.



Contra esa decisión se levantó la población como ya lo había hecho en el mes noviembre del año 2019 antes de la pandemia.



Con la pandemía, todos los problemas que ya se habían advertido y reconocido en medio del paro de noviembre ya mencionado, se recrudecieron y por eso la respuesta del estallido social, fue de una magnitud inusitada.



Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán no había habido sucedido en la vida del país, una movilización tan extensa e intensa.



Duró prácticamente 50 días, en la cual se involucró toda Colombia. En cerca de 900 municipios la población salió a expresar su descontento contra todas las políticas neoliberales, de la extrema derecha y del uribismo que en ese momento gobernaba con Iván Duque, lo cual logró tumbar, tanto la muy regresiva reforma del impuesto a la comida, como al ministro que la promovía.



La amplisima rebeldía popular fue reprimida violentamente por el gobierno de Iván Duque. Hubo 86 asesinados, 100 jóvenes que producto de la acción de la policía perdieron uno de sus ojos y más de 1500 detenidos.



Estos hechos nos deben llamar la atención, ahora que estamos en la campaña electoral del año 2026, para no ir a caer de nuevo con un presidente proveniente del uribismo, que implica la eliminación de las garantías de la protesta social.



Pero lo más significativo del estallido social es el cambio en la agenda política del país. Tanto así, que terminamos eligiendo en el año 2022 a un presidente de transformaciones y de cambio como ha sido el de Gustavo Petro. Se puede decir, que sin el estallido social le hubiese quedado muy difícil al presidente Gustavo Petro haber logrado la presidencia.



La movilización social siempre juega un papel político, tal que puede remover obstáculos, así como situaciones difíciles y generar nuevas realidades políticas.



El estallido social del 28 de abril del año 2021, cumplió con ese objetivo. Fue una movilización con muchos sacrificios y con un costo en vidas y en heridos muy significativa, que representa muy bien lo que es la extrema derecha y el uribismo, frente a la protesta social. Aquí hay que decir, que en el gobierno de Gustavo Petro, el uribismo ha hecho uso también de la protesta social, a la cual tienen el derecho, pero nadie puede acusar al presidente Petro de haber reprimido, de haber intentado, obstaculizar esa garantía de la protesta social.



A los gobiernos les toca es buscar soluciones y no ejercer represiones



En aquellas jornadas del estallido social hace 5 años, se destacó la participación de la juventud, la de los nini, aquellos que ni estudian ni trabajan, que fueron la mayor expresión de resistencia, que tuvo la mayor resonancia en el Valle del Cauca y muy especialmente en Cali.



Como ya se anotó, todo ello nos trajo un gobierno como el de Gustavo Petro que desarrolló una nueva agenda política que trajo transformaciones y logros para los sectores populares y para la clase trabajadora. Se gobernó para los excluidos de siempre y no para unos pocos privilegiados de siempre como en todos los gobiernos neiberales y proempresariales que lo antecedieron.



Hoy vuelve a estar en debate político electoral si se continúa, con un gobierno de cambio, o se regresa a los gobiernos de los privilegiados y de la barbarie.



Posdata: En este 1°de Mayo marcharemos en todo el país para respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda y seguir con el cambio, que tantos buenos resultados le ha traído a la clase trabajadora.

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X: fabioariascut

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