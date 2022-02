La desmantelada que le está pegando Tulio Gómez a Juan Carlos Osorio

¿Cómo espera que sea campeón con el América si le vende a sus mejores jugadores y no le trae a los que él pide? Tulio está desesperado por aburrir a Osorio

.Publicidad.

Contra todo pronóstico, al finalizar el pasado semestre Tulio Gómez tomó la decisión de mantener como técnico del América a Juan Carlos Osorio. Sin embargo, luego se supo que no era que lo quisiera, sino que se vio obligado a mantenerlo porque no tiene el dinero para pagarle su indemnización.

Sin embargo, Osorio se quedó en el América atado de manos, ya que el mismo Tulio le quitó poder para decidir a qué jugadores traer y cuales no, ya que el semestre pasado el fracaso se dio en parte por los jugadores que Osorio pidió y no rindieron. Para este 2022, nuevamente Tulio tiene el mando de los jugadores y el poder para decidir quienes se quedan o se van por muy imprescindibles que puedan ser para el equipo. Esto se vio reflejado en la reciente venta del joven delantero Emerson Batalla que hizo rabiar a Osorio.

-Publicidad.-

Para el técnico, Batalla era muy importante por talento que estaba demostrando a su corta edad (20 años) y se enteró de su venta a Talleres de Córdoba luego de finalizar un entrenamiento. Osorio ni siquiera fue consultado sobre la posibilidad de venderlo, por lo que no pudo hacer nada para retenerlo, el negocio ya estaba hecho.

📝 Emerson Batalla es refuerzo de #Talleres La Comisión Directiva informa que Emerson Geovanny Batalla Martínez es nuevo refuerzo del plantel superior de Talleres. 📲 https://t.co/cXw9yBie9e pic.twitter.com/imyGnnsNrW — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) February 13, 2022

Publicidad.

Posteriormente, en rueda de prensa su asistente técnico Pompilio Páez dijo que no querían que se fuera pero que no tenían control de nada: “La salida de Emerson Batalla es una decisión del comité deportivo, si fuera por nosotros nos hubiera gustado que continuara en el proyecto deportivo“. Esto deja en evidencia la ruptura total que hay entre un cuerpo técnico que no se aguanta más que le desbaraten el equipo, mientras que la directiva solo piensa en dinero y vende jugadores al mejor postor. ¿Cómo espera Tulio exigirle a Osorio ser campeón si le vende a los jugadores más importantes sin su consentimiento?