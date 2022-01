Tulio Gómez acabó con Osorio: le echa toda la culpa del fracaso del America

.Publicidad.

Luego de dos años maravillosos que vivió el América de Cali en 2019 y 2020, confiaron en Osorio para seguir esa senda ganadora de títulos que lograron con Guimaraes y Juan Cruz Real. Un técnico exitoso a nivel local y que hasta dirigió a México en un mundial de fútbol parecía ser la fórmula ganadora para Tulio, pero todo le salió de la peor forma posible.

Resistido por la hinchada desde el primer momento, Osorio debutó de una vez en octavos de Sudamericana y quedó eliminado contra Paranaense. Luego en liga siempre le fue regular al equipo y cada fin de semana se especulaba con la salida del técnico, pero aguantó y se metió a última hora en los 8 clasificados. Sin embargo, de nada sirvió eso porque no llegó a la final.

-Publicidad.-

Todos pensaban que Tulio lo iba a echar o que Osorio renunciaría, pero ahí sigue como técnico para 2022. ¿La razón para no despedirlo? Su contrato tiene una cláusula de indemnización muy alta que, en estos momentos, a Tulio se le complica mucho pagar y solo con la renuncia voluntaria de Osorio se evitaría ese gasto, pero el técnico no quiere irse.

Como Osorio no quiere irse, Tulio le va a quitar poder y, a diferencia del año pasado, el técnico no va a decidir los fichajes sino que lo hará la dirigencia. "En 2019 el Comité Deportivo fue el que contrató jugadores y quedamos campeones. En 2020 sucedió igual. En 2021 le dimos carta blanca a Osorio y las incorporaciones que trajimos no fueron las mejores. Ahora hemos decidido ser nosotros los que miremos y traigamos los jugadores", dijo a El País, quitándole todo el poder de decisión al técnico. Está aburrido de Osorio y con esto solo busca formas de hacerlo renunciar, porque no cree que sea el indicado para que su amado equipo gane de nuevo un título.

Publicidad.