La derrota de la fiscalía de Barbosa en la lucha contra la violencia de género

El año pasado justo antes de que la Corte decidiera no elegir la nueva fiscal general de la Nación escribimos la columna: Barbosa, ni gerente, ni fiscal. Al respecto de lo allí dicho y a la fecha, la Fiscalía General de la Nación no ha rendido explicación alguna a los colombianos para exponer por qué todas las cuentas bancarias de esa institución se mantienen embargadas, por qué la lucha contra la corrupción decayó a mínimos inimaginables y por qué en cambio, la impunidad en casi todos los delitos se disparó.

Actualmente y a varios días de que el fiscal Francisco Barbosa entregue su cargo y de que la Corte Suprema designe al fin su reemplazo, debo actualizar la columna mencionada para indicar que desde el mes de diciembre se observa por las redes, es decir es muy perceptible, un inusitado afán por instalar una estrategia comunicativa de la fiscalía para tratar de desdibujar el fracaso gerencial y administrativo del agonizante periodo del fiscal Barbosa.

Ya no insisten tozudamente en esa desastrosa narrativa de la “fiscalía histórica”, pero quieren hacer ver que fueron una administración de resultados, el contrapeso del marketing a una mala gerencia. Seguramente por ello es por lo que, se entregó el reciente informe: Censo 01 de enero de 2023 a 20 de diciembre de 2023 semana 51 de la Fiscalía.

Ese informe está lleno de varias apreciaciones exóticas e interpretaciones estadísticas subjetivas sobre el servicio que ha venido prestándola fiscalía, p., ej: nos muestra un “Universo inventario” de noticias criminales del 2010 al 2023, en el que tratan infructuosamente de mostrar cómo es que la “longevidad” de los procesos judiciales o noticias criminales se han acortado durante la administración Barbosa. Infructuosamente, la administración Barbosa – Mancera, tratan de indicar que la fiscalía ha sido supuestamente más diligente que las fiscalías revisadas desde el 2010.

Sin embargo, cuando se analiza y conoce lo que sucede todos los días en los procesos penales colombianos, el trasfondo resulta realmente decepcionante. La supuesta “longevidad” descrita en el informe, se redujo no porque se tengan más condenas en los procesos de vieja data o porqué desde que encabezó la fiscalía el Dr. Barbosa, dicha institución consiguió más justicia; la verdad es que, la “longevidad” de las noticias criminales, se muestra disminuida porque dentro de esa desahuciada administración hubo dedicación para aumentar los índices de archivo, de inactividad judicial y de preclusión.

No obstante, lo anterior solo parece una cortina de humo porque hay algo en el fondo del reporte que duele más y que asusta y es que, cuando se estudia ese catálogo de apreciaciones subjetivas de la Fiscalía sobre la gestión de la administración Barbosa durante el año 2023, se echa de menos un indicador actualizado y honesto que encierre la lucha contra la violencia de género.

En un intento fallido por camuflar la deficiente gestión en la lucha contra la violencia de género, la fiscalía del Dr. Barbosa y la Dra. Mancera no consolidaron los procesos en los que se debe investigar con enfoque de género para velar por los derechos de la mujer, y esto sucede claramente, porqué de hacerlo, la cifra acumulada revela un total y rotundo fracaso en la lucha contra los estereotipos machistas y todas las formas de violencia contra la mujer y los menores.

Por eso es por lo que, en el informe se muestran estadísticas y tabulaciones separadas por delitos como la violencia intrafamiliar, delitos sexuales, incesto, maltrato mediante restricción a la libertad física en los delitos contra la familia, entre otros, como si en aquellas conductas no gravitará la violencia de género:

¿Será que el padre desconsiderado que utiliza su poder económico para no brindar alimentos al menor hijo y así tratar de controlar a la madre, no incurre en violencia de género?, ¿será que los delitos sexuales no implican en casi todos los casos el estereotipo machista, la disposición de indefensión de la víctima, el uso y abuso de posición privilegiada, de poder o de fuerza como componentes de la violencia de género? ¿será que la violencia intrafamiliar, el incesto, la alienación parental totalmente omitida en el informe, no son formas diversas de violencia de género?

El informe de la Fiscalía, si fuera sensato, revelaría que la institución bajo el mando de Barbosa ha generado además de las diversas formas de violencia, otra terrible violencia contra las victimas que denuncian precisamente por violencia de género y que no fueron o no son atendidas en la Fiscalía, fueron ignoradas, menospreciadas y olvidadas. Para una muestra, el caso de la periodista Alejandra Murgas @AlejaMurgas de @CaracolTV, a la que le archivaron una denuncia contra un hombre que la acosa sin que siquiera, el fiscal del caso inicial, hubiera realizado al menos un acto de investigación, porque claro, lo que importa para la fiscalía “de resultados” es la estadística y su vana lucha contra la longevidad de las noticias criminales.

Volviendo al tema, Me refiero a la violencia institucional, esa violencia tan peligrosa que hace pensar a las víctimas que están solas, que la justicia no es para ellas o que, realmente han sido cosificadas. Esa clase de violencia institucional es aquella en la que, las autoridades no protegen a la víctima, no despliegan con eficacia y eficiencia sus capacidades para restablecer los derechos de la víctima y hacer cesar los efectos nocivos de las conductas punibles y no ayudan a las víctimas a obtener justicia, verdad y al menos, garantía de no repetición.

Que la Fiscalía divida los delitos en los que concurre la violencia de género para que no se sumen en un solo indicador y no se termine confesando que las mujeres de Colombia sufrieron durante la administración Barbosa – Mancera, una de las épocas más execrables en la historia judicial reciente, es algo que la Corte debe tener en cuenta porque de prolongar la violencia institucional generada por Barbosa, la Corte hará parte del problema y no de la solución.

Podríamos seguir opinando sobre el fiscal Barbosa y su dupla, sobre sus extrañas mediciones y analíticas, sobre sus estrategias comunicativas y su pésima gerencia, administración y su gestión judicial, sobre su lucha contra la “longevidad” de las noticias criminales, el derroche de recursos y el abandono de la lucha para proteger a la mujer o sobre la descendente lucha contra la corrupción, pero la verdad es que, el retraso que siga sufriendo la fiscalía, la crisis paulatina en esa institución, la impunidad rampante y la progresiva pérdida de confianza de los ciudadanos en la fiscalía, desde el próximo 12 de febrero del año que avanza serán responsabilidad de la Corte Suprema de justicia.

Para el próximo 12 de febrero esperamos todos, se elija la nueva fiscal general de la Nación, esa gerente que administre bien, esa defensora de las mujeres y las victimas que al fin nos permitirá tener esperanza en la justicia y su independencia. De no designarla, por la razón que sea, a partir de ese día, 12 de febrero del 2024, se extenderá aún más y de forma injustificada el poder del Dr. Barbosa y peor aún, la violencia institucional y revictimización a las mujeres sembradas desde su administración en Colombia.

