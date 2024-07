La denuncia de Olmedo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El hecho más importante de la semana fue el conocimiento que se tuvo de la declaración de Olmedo ante la sala de instrucción de la Corte Suprema. La denuncia fue supremamente grave. por lo visto la apropiación de recursos del Estado es gigantesca, de cientos de miles de millones.

Sorprende sobre todo la denuncia con respecto al papel del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. un ministro firmón que hace lo que Petro diga ciegamente. Hay que decirlo con claridad, eso que ocurrió en el Estado ha ocurrido en anteriores veces. Los escándalos impregnaron el gobierno de Duque, de Santos, lo que ocurre es ese método tradicional de saquear el estado para comprar el parlamento y poder adelantar políticas públicas, y al mismo tiempo enriquecerse. Es una política corrupta y uno diría que centenaria.

Hay una situación que es necesario denunciar: el apoyo de Petro desde que él empezó fue el santismo. El petrosantismo ha renacido. Santos dice que lo que debería hacer Petro es aplicar el programa de gobierno de él, de la paz de la paz fallida. El petrosantismo es una carga de hipocresía, de manipulación, de tener unos sujetos allí que son de su grupo, ejemplo, Juan Fernando Cristo.

Una de las acciones más graves de Olmedo fue la orden que se le dio de entregarle contrato al ELN, sustentar con recursos del Estado un grupo terrorista puede acerrarle al señor Petro proceso en Estados Unidos por apoyar organización terrorista con recursos.

Veo la situación en dos años que quedan muy difíciles. Petro no está usando una política izquierda, está usando métodos tradicionales de corrupción para obtener objetivos. Corromper el Congreso es lo más fácil del mundo, la Procuraduría no Investiga nada, es un organismo politizado, la nueva fiscal es de bolsillo, del presidente y de Iván Velázquez de quien fue su subalterna. Todo es un desorden, siguen las mismas prácticas, la misma corrupción. El país no cambia así. Cambia con administración honesta y dejando de lado completamente las prácticas anteriores. Eso no se está haciendo.