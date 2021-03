La defensa de Carlos Antonio Vélez al plan de vacunación de Duque

Carlos Antonio Vélez no esconde sus preferencias políticas, es honesto en eso. Siempre ha sido uribista y por eso le dedicó varios minutos en su programa Palabras Mayores a la defensa del plan de vacunación de Iván Duque. Vélez recalcó que "Ya no pueden decir que no hay vacunación. Pero arrancará otra cadena de desinformación alimentada por algunos medios”.

Al presidente le han llovido críticas por el show mediático que ha hecho con la llegada de cincuenta mil dosis de la vacuna Pfizer. La postura desafiante de su jefe de prensa Hassan Nassar tampoco ayuda demasiado a la imagen del presidente a quien no le faltan defensora como Vélez. “Seguramente, aparecerán las ‘Doñas Cleotildes’ que tenemos en el país a decir cada bobada, cada tontería y cada estupidez. A ver si algún día se les ocurre tener un milímetro de inteligencia para dejar que las cosas fluyan”

Es probable que Carlos Antonio Vélez sea, junto a Jorge Cárdenas, una de las sorpresas que tenga el uribismo en su lista al Congreso.