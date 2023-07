La declaración de Doha y su importancia en la soberanía farmacéutica Colombiana

Por: Hernando José Macías Alvarez - Antropologo -MSc Estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la medicina |

julio 06, 2023

La Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública fue adoptada en noviembre de 2001 durante la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Doha, Qatar. Esta declaración se centró en la relación entre los derechos de propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos, especialmente en los países en desarrollo que enfrentan problemas de salud pública[1].

La declaración establece que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) debe ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y promover el acceso a los medicamentos para todos.

La declaración reconoce que los países tienen derecho a utilizar las disposiciones de flexibilidad previstas en el ADPIC para proteger la salud pública y garantizar el acceso a los medicamentos, esto incluye el uso de licencias obligatorias y la importación paralela, entre otras medidas, para facilitar la producción y el suministro de medicamentos a precios asequibles, estableciendo que los países en desarrollo, particularmente aquellos con falta de capacidad de fabricación farmacéutica, deberían poder acceder a medicamentos asequibles mediante la importación de productos farmacéuticos genéricos de países que tengan capacidad para producirlos.

A nivel internacional, existen varios refrentes de la implementación de la Declaración de Doha orientados a fortalecer la autonomía farmacéutica para enfrentar problemas de salud pública. En Brasil. el gobierno brasileño ha utilizado licencias obligatorias y ha promovido la producción local de medicamentos genéricos para asegurar un suministro asequible y sostenible de medicamentos esenciales, incluyendo medicamentos para el VIH/SIDA y otras enfermedades.

La implementación de la Declaración ha tenido un impacto significativo en el acceso a tratamientos para el VIH en el Gigante del Sur, donde los medicamentos antirretrovirales (ARV) resultaban costosos y limitados en su disponibilidad debido a las restricciones de patentes. La política de licencias obligatorias permitió a las empresas locales fabricar medicamentos ARV sin la necesidad de pagar regalías a las empresas farmacéuticas titulares de las patentes, generando una disminución significativa en el costo de los medicamentos y un aumentó la disponibilidad para las personas que viven con VIH.

La India también ha utilizado la flexibilidad prevista en la Declaración de Doha para garantizar el acceso a medicamentos asequibles. El país ha otorgado licencias obligatorias en casos de emergencia de salud pública y ha sido un importante productor de medicamentos genéricos, lo que ha contribuido a la disponibilidad y accesibilidad de tratamientos para diversas enfermedades, como el VIH/SIDA, la malaria y el cáncer, no solo en India, sino también en otros países en desarrollo que se benefician de las exportaciones de medicamentos genéricos indios. La implementación de la Declaración de Doha en la India, ha posicionado al país como la "farmacia del mundo en desarrollo" [2]debido a su capacidad para producir medicamentos genéricos asequibles en grandes cantidades.

Después de la implementación de la Declaración, la India ha aumentado su producción y exportación de medicamentos antirretrovirales genéricos, fomentando una mayor disponibilidad de tratamientos asequibles en países africanos, asiáticos y latinoamericanos[3], debido a la reducción significativa de en el costo de medicamentos. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos ARV, se estima que su costo paso de alrededor de $10,000 por persona en el año 2000 a menos de $100 en la actualidad, presentando una reducción de casi el 99%. Esta reducción también se ve reflejada en el precio de otros medicamentos como el Sorafenib tosylate, utilizado para combatir el cáncer de riñón y de hígado, el cual ha reducido su costo en cerca del 97%[4].

La disponibilidad de medicamentos genéricos asequibles ha permitido que un mayor número de personas accedan al tratamiento para el VIH. Según datos de ONUSIDA, en 2020, aproximadamente el 73% de las personas que viven con el VIH en India estaban recibiendo terapia antirretroviral, en comparación con solo el 1% en 2001, antes de la implementación de la Declaración de Doha[5].

Los ejemplos internacionales y el impacto que ha generado la Declaración de Doha en la salud pública de los países referenciados, dejan entrever la importancia y relevancia que podría tener su implementación en Colombia, particularmente en términos del fomento de nuestra soberanía y autonomía farmacéutica.

En efecto, la implementación de la Declaración de Doha en Colombia, fomentaría de manera decidida el acceso a medicamentos asequibles y de calidad a toda la población que los requiera, impactando positivamente sobre la salud pública mientras brinda un impulso significativo al desarrollo y fortalecimiento de una industria farmacéutica nacional.

La implementación de licencias obligatorias y otras medidas flexibles contempladas en la Declaración de Doha tienen el potencial de promover la producción local de medicamentos genéricos, de aumentar su disponibilidad y el acceso a las poblaciones más vulnerables, así como de reducir la dependencia del país frente a la importación de medicamentos de diversos tipos.

Adicionalmente, la adopción de la Declaración de Doha le permitiría a Colombia ejercer su derecho a otorgar licencias obligatorias en situaciones de emergencia de salud pública o cuando los precios de los medicamentos sean excesivamente altos, e incentivar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) de medicamentos. Esto estimularía la innovación local y favorecería el desarrollo de posibles nuevas terapias y tratamientos específicos para las necesidades de la población colombiana.

El éxito alcanzado por Brasil y la India a través de la implementación de la Declaración de Doha, no solo define un posible sendero para que Colombia pueda fortalecer su autonomía y soberanía farmacéutica de cara a mejorar el escenario de la salud publica a nivel nacional. También aporta herramientas concretas que permitirían robustecer al sector farmacéutico nacional, en un contexto mundial en el que las condiciones de salud de la población resultan de gran importancia para el desarrollo y competitividad de cualquier país.

