La debacle del gobernador Carlos Caicedo, una historia de promesas en el aire

Por: Hernando Zabaleta Echeverry |

abril 28, 2023

Hace cuatro años escribí “La debacle del Mello Cotes[1]” tal y como lo predije, Luis Miguel Cotes perdió la Gobernación del Magdalena. Hoy el turno es para Carlos Eduardo Caicedo Omar, que aparte de perder la Gobernación del Magdalena y quién sabe si también la Alcaldía de Santa Marta, también perderá su libertad, quizá hasta el último de sus días, tal y como le ocurrió a Samuel Moreno Rojas, a quien condenaron por el mismo rosario de delitos por los que está siendo penalmente procesado Caicedo[2] (Peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público).

Carlos Caicedo llegó a la Gobernación del Magdalena prometiendo un cambio, ese cambio nunca llegó, en los municipios del Magdalena siguen sin agua, sin vías y viviendo en la miseria, se quedaron esperando la materialización de todas las obras que prometió, aún en esos municipios recuerdan ese acto desesperado del Gobernador Caicedo, quien buscando votos para la lista de Fuerza Ciudadana al Congreso, se dedicó a inaugurar vallas publicitarias entre febrero y marzo del 2022, prometiendo universidades, acueductos, colegios y carreteras, nada de eso llegó, ni siquiera figuraban en el plan anual de adquisiciones.

A pesar de tener la Gobernación del Magdalena, 29 hospitales y la Alcaldía de Santa Marta, tan solo puso 60.000 votos al Congreso, eso es todo lo que tiene, los votos de los 3.000 contratistas que están a su servicio, el voto de opinión seguramente ya lo perdió con las recientes imputaciones por parte de la Fiscalía, en tres procesos separados, por los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público[3], los procesos son graves y las pruebas son certeras, se expone a penas de entre 13 y 18 años de cárcel en cada proceso.

De la imagen de académico pulcro que tanto cultivó, ya no queda nada, se le ve desesperado, temeroso, errático, en las próximas semanas será cobijado con medida de aseguramiento, ya en dos procesos diferentes hasta la Procuraduría ha solicitado la medida de aseguramiento, al considerar que es un peligro para los recursos públicos[4], y aunque él sostenga que es una “persecución política” no es cierto, es simplemente la consecuencia de sus actos, la Fiscalía por el contrario, ha sido garantista, le han archivado 83 procesos, uno de ellos por un triple homicidio agravado, lo habrían podido capturar para imputarle los delitos y detenerlo en establecimiento carcelario, en este caso, no solo no lo capturaron, sino que apenas están solicitando detención domiciliaria (en un apartamento con piscina y frente al mar).

A sus candidatos, no solo les van a cobrar la corrupción de él, también su ineptitud, 140.000 niños están aguantando hambre y 43 han muerto por desnutrición porque siempre le queda grande adjudicar el PAE[5], lleva 12 años prometiendo un acueducto para Santa Marta y tampoco pudo, para lo único que ha sido bueno es para inventarse enemigos y dejar elefantes blancos con exagerados sobrecostos, también lo arrastrará la impopularidad de Petro, quien al igual que él, le prometió a los pobres que iban a “vivir sabroso” y ahora son más pobres que nunca.

A Carlos Caicedo no le van a ganar los votos de los que él denomina “clanes” (Diazgranados, Pinedo, Vives, Dávila) le va a ganar es el voto de rechazo a su gestión, tal y como pasa en Bogotá, recordemos que Gustavo Petro fue elegido por rechazo a Samuel Moreno, Enrique Peñalosa fue elegido por rechazo a Petro y Claudia López fue elegida por rechazo a Peñalosa.

