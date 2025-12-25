La cónsul de Santiago de Chile y el protector del prófugo Carlos Ramon González en Nicaragua con maletas empacadas 

La activista Nany Pardo no disimuló su pesar por dejar Chile y el encargado de negocios en Nicaragua Óscar Muñoz Giraldo pagó con su cargo la fiesta en Managua

Aunque se hizo como periodista en Barranquilla, María Antonia Pardo –ex esposa del senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf y con quien tiene dos hijos- el activismo Petrista fue la que la puso a volar: fue nombrada cónsul en Santiago de Chile. Fue coordinadora de comunicaciones de la campaña presidencial y con el triunfo de Petro logró varios cargos en el gobierno nacional, primero en el Ministerio del Interior y luego como gerente de asuntos internacionales de Procolombia, hasta que coronó como cónsul, pero una demanda de funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores se le atravesó en su camino.

Trabaja de la mano de otro activista, el embajador Sebastián Guanumen, quien manejo las redes sociales y las bodegas en la campaña de Petro Presidente y Pardo no disimuló su pesar de dejar el país austral, donde alcanzó a permanecer poco más de un año.

Acabo de ser notificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del fallo de nulidad en contra de mi nombramiento como Cónsul General de Colombia en Santiago. Acato la decisión y la respeto.



La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo demandó el nombramiento porque María Antonia Pardo, también llamada Nany Pardo, no acreditó el dominio de una segunda lengua y existía dentro de los funcionarios de carrera diplomática, un funcionario preparado para el cargo. Pardo apeló la decisión de primera instancia, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió invalidar su nombramiento, deberá irse de su puesto en la embajada de Colombia en Chile. Como ha ocurrido con varios nombramientos diplomáticos del gobierno Petro, la rama judicial los aparta de las embajadas como en el caso del Consejo de Estado con Andrés Hernández.

El funcionario protector de Carlos Ramon González en Nicaragua no va más

El funcionario Óscar Muñoz, el de más alto nivel en la embajada en Nicaragua resultó presuntamente comprometido con la protección que ha hecho al prófugo ex director del Dapre Carlos Ramón González con quien apareció en un evento social en Managua patrocinado por la embajada.

El área de control interno de la cancillería le abrió investigación disciplinaria y mientras esta se desarrolla Muñoz tendrá que dejar su residencia en Managua, a donde llegó de la mano de su amigo, el hoy senador León Freddy Muñoz, ambos militantes del partido Verde como el protegido prófugo. Aun no se ha hecho público cual será el destino que le tiene previsto la canciller Rosa Villavicencio pero está claro que en Managua ya no va más.

