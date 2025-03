Piedad Correal, la representante liberal que no se ha dejado convencer de sus 11 colegas petristas

.Publicidad.

Las Sin Piedad, así se hacen llamar once representantes del Partido Liberal que son cercanas al proyecto del presidente Gustavo Petro y lideran la rebelión contra el expresidente César Gaviria, presidente de la colectividad. El nombra de Las Sin Piedad, surgió por el nombre de Piedad Correal, la única representante de los liberales que no se ha dejado convencer de sus once colegas y se ha opuesto a las reformas de Petro. Llegó a la Cámara con 17 mil votos con el apoyo de Roberto Jaramillo, exgobernador de Quindío. Anteriormente había sido Concejal de Armenia y posteriormente fue Defensora del Pueblo en el Quindío durante veinte años.

Los votos de Las Sin Piedad han sido cruciales para sacar adelantes las reformas del Gobierno Nacional. Así sucedió el pasado 6 de marzo con la Reforma a la Salud que pasó en el segundo de debate de la Cámara de Representantes con 95 votos a favor.

..Publicidad..

Le podría interesar: Las diez congresistas liberales Petristas que se hacen llamar las Sin Piedad

...Publicidad...

La reforma fue apoyada por 19 congresistas liberales, entre ellos, nueve votos de Las Sin Piedad quienes ya habían hablado con el ministro Armando Benedetti. Desde hace unas semanas se estaba moviendo en la Cámara de Representantes, sin ser posesionado aún como Ministro del Interior, en un intento por empujar las reformas del presidente Petro.

....Publicidad....

La celebración de la representante Lopera, el ministro Jaramillo y Benedetti

La representante liberal María Eugenia Lopera, quien es una de representantes que se hacen llamar Las Sin Piedad, fue la coordinadora de la ponencia que apoyaba la Reforma a la Salud que una vez fue aprobada celebró con el ministro de Guillermo Alfonso Jaramillo y el ministro Armando Benedetti.

Vea también: Benedetti se rodea de mujeres en el Ministerio pero nombra como Viceministro a una ficha del clan Torres

Lopera es cercana al cuestionado exsenador Julián Bedoya quien le heredó su caudal electoral que empujo los 87 mil votos que la llevaron al Senado en 2022. En este combo de Las Sin Piedad también apoyan al Gobierno Petro: la amazonense Karina Bocanegra; la quindiana Sandra Aristizábal; la caqueteña Gilma Díaz; la barranquillera Jezmi Lizeth Barraza; la bogotana Kelyn González Duarte, la sucreña Karyme Cortés; la huilense Flora Perdomo; la sanandresana Elizabeth Jay Pang y la tolimense Olga Beatriz González, amiga de vieja data del Minsalud Guillermo Jaramillo.