La presentadora contó que su tiempo en el reality le generó demasiado estrés, por lo que solo hubiera seguido si el canal le pagaba el sueldo que se merecía

Cristina Hurtado, quien actualmente se encuentra presentando A otro nivel en Caracol, decidió hablar después de meses de silencio sobre su ausencia en la segunda temporada de La casa de los famosos. La presentadora explicó que su decisión estuvo marcada por un desgaste laboral y una negociación que no llegó a buen término.

La paisa se refirió al tema en una entrevista en radio, donde detalló las condiciones en las que trabajó durante la primera edición del reality de RCN y lo que implicaba repetir esa experiencia.

La razón de Cristina Hurtado para no seguir en La casa de las famosos

Según explicó, tras finalizar la primera temporada de La casa de los famosos, pasaron algunos meses antes de recibir una nueva propuesta para regresar al programa. En ese momento, Hurtado evaluó lo que significaba asumir nuevamente ese rol, pues el formato exigía una dedicación total durante varios meses.

“Eso era de domingo a domingo, mi vida durante esos cuatro o cinco meses estaba en función del programa”, dijo, al describir la intensidad del trabajo, tanto dentro como fuera del canal.

La presentadora aseguró que su rutina no terminaba al salir del set. Incluso fuera de cámaras debía seguir conectada al contenido del reality. “Mientras no estaba allí, tenía Vix prendido porque tenía que ver lo que pasaba”, explicó.

Hurtado también detalló que su preparación para el programa implicaba recursos adicionales. Para su desempeño contó con apoyo profesional, incluyendo asesorías externas, como un coach que la preparaba para afrontar el alto nivel de exigencia profesional y humana que requería presentar.

La negociación con RCN que no prosperó

Al ver que si regresaba toda su rutina giraría en torno a La casa de los famosos y no tendría espacio para otras actividades, Cristina Hurtado planteó nuevas condiciones económicas. “Pedí un rubro con el que yo me sentía cómoda por lo que tenía que hacer”, afirmó.

La cifra, según explicó, respondía al nivel de exigencia del proyecto y al tiempo que debía dedicarle.

Sin embargo, la negociación no llegó a un acuerdo. “Y pues no les pareció, y pues a mí tampoco”, dijo sobre la respuesta del canal. Esa diferencia marcó el final de su vínculo con el formato.

Más allá del aspecto económico, Hurtado describió su experiencia como un proceso complejo. “Era abrumador, y para nadie es un secreto que no la pasé muy bien allá”, expresó, recordando la tensa relación con su copresentadora, Carla Giraldo, quien aún se mantiene en el programa, ahora en compañía de Marcelo Cezán.

Con ese antecedente, la presentadora tomó la decisión de no continuar en la segunda temporada del reality. Su conclusión fue directa: “No me van a pagar lo que vale mi trabajo (...) las personas tenemos un valor, no tenemos un precio”.

También puede leer: La millonada que Marcela Reyes le tendría que pagar a RCN por abandonar La Casa de los Famosos

Anuncios.

Anuncios..