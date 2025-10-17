Cuál es el pueblito de Antioquia donde se produce uno de los vinos más famosos de Colombia

Conocer todo Antioquia parecería una tarea titánica ante la enorme cantidad de rincones y lugares que hay por descubrir. Cada destino tiene su propio encanto, muy distinto al de sus vecinos dentro del departamento. Este es el caso de Olaya, un pequeño y acogedor pueblito de Antioquia con un secreto muy bien guardado que suele sorprender a sus visitantes. Le contamos cómo llegar y qué es eso que hace tan especial a este rincón de Antioquia, que seguramente querrá incluir en su próxima lista de viajes.

El camino para llegar a Olaya, un acogedor rincón del departamento

Entre tantos destinos cercanos a Medellín, Olaya se alza como un refugio tranquilo con un encanto auténtico. Para llegar hasta allí, se debe tomar el Túnel de Occidente y avanzar por municipios tan pintorescos como San Jerónimo, Sopetrán y Córdoba, bordeando el río Cauca y disfrutando de los majestuosos paisajes naturales que ofrece el occidente antioqueño.

Finalmente, el recorrido de unos 75 kilómetros —dependiendo del punto de partida en el Valle de Aburrá— lo llevará hasta Olaya. El trayecto puede tardar cerca de dos horas, o incluso menos, pero entre curvas, montañas y rectas, el viaje se convierte en parte del encanto. Al final del camino, el visitante se encontrará con un pueblo pequeño, pero lleno de alma, capaz de enamorar por un motivo muy particular.

Vino, paisajes y más: los encantos de este pueblito de Antioquia

Olaya no solo ofrece vistas imponentes hacia las montañas o el cauce del río Cauca. Quien llega hasta allí también lo hace para conocer el Hotel Spa Viña Sicilia, un lugar donde se produce un vino premiado a nivel nacional. Además, el viñedo que lo rodea —situado junto al río— convierte el paisaje en una experiencia sensorial difícil de igualar.

Pero eso no es todo. Olaya suele hacer parte de una ruta turística por el occidente de Antioquia, en la que se visitan varios municipios de la zona. Sus calles invitan a caminar sin prisa, disfrutando de la calma y conociendo lugares como la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves. Para quienes buscan alojamiento, la Finca Canaán es una excelente opción, donde incluso se pueden realizar actividades como la pesca.

Puente José María Villa. Foto: Antioquia es mágica.

También vale la pena visitar el Puente José María Villa, que comunica Olaya con Santa Fe de Antioquia y se alza sobre el legendario río Cauca. Es un sitio ideal para quienes buscan desconectarse y disfrutar de la otra cara del departamento, esa que pocos conocen. Dese la oportunidad de visitar Olaya, un rincón encantador de Antioquia que mezcla naturaleza, tranquilidad y buen vino.

