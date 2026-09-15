- El segundo aire de Tostao respaldado por la familia Pacheco

Tostao’, la red de tiendas con modelo de bajo costo y alto volumen que rompió esquemas en el país pero que no aguantó su acelerada expansión inicial sumada al impacto de la pandemia, avanza en su recuperación y estabilización con el firme respaldo del Grupo Colpatria.

La compañía entró en una severa crisis financiera a finales de 2020 con deudas superiores a los $ 148.000 millones, que lo llevó a solicitar acogerse al proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 ante la Superintendencia de Sociedades. El acuerdo entre los acreedores y BBI Colombia S.A.S., sociedad controlante de Tostao’ e integrante del Grupo Colpatria se aprobó en mayo de 2025, y contó con el respaldo de más del 96.69 % de los acreedores financieros y del 60.74 % de los derechos de voto. Esta decisión le otorgó un vital “oxígeno” operativo a la marca, extendiendo los plazos de pago y reajustando compromisos financieros para evitar la liquidación

El Fondo de Capital Privado de Mercantil Colpatria ingresó al proyecto de Tostao’ desde sus inicios en 2015 como socio accionista, acompañando el proceso de expansión y afrontando posteriormente la crisis. En 2022, el fondo asumió el 76 % de las acciones en circulación, tomando formalmente el control estratégico y operativo de la cadena.

Posteriormente, entre 2023 y 2024, la participación de Colpatria escaló hasta consolidar el 100 % de la propiedad accionaria de BBI Colombia. Esta inyección continua de capital por parte de la familia Pacheco ha sido el pilar fundamental para dar cumplimiento a los compromisos del acuerdo.

Medidas estratégicas

Como parte de su estrategia de liquidez, en septiembre de 2021 BBI Colombia vendió a Postobón la exclusividad para la comercialización y el uso de la marca Tostao’ en canales masivos de venta distintos a sus tiendas propias (como supermercados y comercios tradicionales). La operación incluyó la venta de una planta tostadora de café ubicada en Manizales (Caldas), encargada de producir el café molido y en grano de la marca. Esta transacción representó para BBI Colombia un ingreso inmediato de caja en pleno proceso de reorganización, al tiempo que le permitió a la Organización Ardila Lülle ingresar con fuerza a la categoría de café masivo en el país.

Para alcanzar mayores eficiencias, la empresa implementó una estructura operativa más liviana, lo que implicó el cierre de aproximadamente 200 de los 500 puntos de venta que operaba al momento de iniciar el proceso de reorganización. En la actualidad, la cadena cuenta con 300 tiendas distribuidas en 15 departamentos y cerca de 40 ciudades de Colombia.

Gracias a estos ajustes, la compañía ha logrado recuperar el dinamismo en su facturación. Durante 2025, BBI Colombia reportó ingresos operativos por $326.947 millones de pesos, lo que significó un crecimiento cercano al 28 % en comparación con el año anterior.

La base operativa de la compañía continúa siendo su planta industrial de panadería ultracongelada en Tocancipá (Cundinamarca). En estas instalaciones de 18.000 metros cuadrados, dotadas con tecnología de alta eficiencia energética, Tostao’ produce alrededor de 40 toneladas diarias de alimentos, lo que le permite mantener una oferta económica accesible sin comprometer sus estándares de calidad.

En su cadena de abastecimiento, Tostao’ destina cerca de $ 7.000 millones mensuales a la compra de materias primas y productos a más de 120 proveedores locales, garantizando que el 100 % de sus insumos —como la harina y el queso campesino— provenga del mercado colombiano. Asimismo, para elevar el tiquete promedio de venta, la marca ha cerrado alianzas con firmas globales (como Red Bull) e integrado productos de mayor margen de ganancia.

En el ámbito laboral, la organización genera cerca de 1.700 empleos directos, donde las mujeres representan el 80 % de la fuerza operativa y ocupan el 45 % de los cargos directivos de la empresa.

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