El paisa que maneja migración en Medellín ha devuelto a un centenar de gringos por turismo sexual

Con la fuerza de su autoridad y una experiencia de más de 10 años, Mauricio Rubiano con 160 funcionarios son un retén implacable en el aeropuerto José María Córdoba

Mauricio Rubiano Jiménez, economista de profesión, está a cargo de un grupo de más de 160 personas que ejercen control en la regional de Migración Colombia en Antioquia. Su tarea fundamental es atender alrededor de 12 mil a 13 mil personas que diariamente entran y salen del país por el segundo aeropuerto más importante de Colombia, el José María Córdoba de Medellín.

Su misión está enfocada en la formación y preparación de oficiales que se encargarán de la identificación de personas que llegan al país con documentos falsos. Además, debe prevenir actividades ilícitas como la minería ilegal y la más recurrente, el turismo o explotación sexual.

Cifras que preocupan

En lo corrido de 2026, Migración Colombia no permitió la entrada al país de más de 1.200 extranjeros. De ellos, 130 llegaron buscando turismo sexual con fines de explotación, mientras que 95 aterrizaron en el aeropuerto José María Córdoba.

El 75% de los extranjeros que arriban al país por turismo sexual entraron por dicha terminal aérea. Venían para Medellín o algún municipio cercano a la capital antioqueña, según Migración Colombia. En el primer semestre de 2026, superaron las admisiones totales de 2025. 110 llegaron al país buscando la explotación sexual. Allí, en Antioquia, también se superaron las cifras en 2025: en los primeros seis meses ya van 95 personas rechazadas, mientras que el año pasado fueron 80 en total.

En la actualidad, la capital de Antioquia es, lamentablemente, la ciudad más apetecida por los extranjeros interesados en el turismo sexual. La mayoría proviene de Estados Unidos. La situación de Medellín es alarmante: supera incluso a Cartagena, ciudad que en otras épocas era la predilecta en el tema.

Durante las requisas, que han hecho los oficiales de Migración conjuntamente con la Policía Nacional, han encontrado grandes cantidades de preservativos, lubricantes, potenciadores sexuales y fajos de dólares en bajas denominaciones, en el equipaje de quienes no fueron recibidos.

Precisamente, el lunes 13 de julio seis norteamericanos aterrizaron en el aeropuerto José María Córdoba, procedentes de Miami (Estados Unidos). Tras el control migratorio, fueron devueltos de la terminal aérea al manifestar a los oficiales de Migración que venían buscando turismo sexual. De ese modo, son más de 100 los estadounidenses inadmitidos en Colombia por este motivo.

Los oficiales de Migración, al interrogar a los extranjeros que llegaron en un vuelo internacional de Avianca desde Miami, pudieron comprobar que venían en busca de explotación sexual. Además, dentro de sus equipajes llevaban fajos de billetes de 1 dólar para la entrega de propinas o pagos en establecimientos nocturnos de zonas exclusivas.

El último fin de semana de mayo de 2026, 12 ciudadanos extranjeros provenientes de Estados Unidos que aterrizaron en el aeropuerto José María Córdoba fueron inadmitidos. Todos ellos llegaron con el mismo objetivo. Las autoridades migratorias detectaron que los estadounidenses habían contratado tours privados con fiestas exclusivas para extranjeros. Allí, se incluía consumo de licor y drogas y contacto con mujeres jóvenes. Además, otros servicios que podrían en riesgo de explotación sexual a menores de edad.

Durante 2026, han sido inadmitidos en el país 140 ciudadanos extranjeros. De esta cifra, más de 100 arribaron por el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Al parecer, venían en busca de turismo con fines de explotación sexual.

En busca de combatir este fenómeno recurrente, los oficiales de Migración Colombia realizan entrevistas rigurosas y revisión minuciosa de equipajes. Además, llevan a cabo el cruce de datos con agencias internacionales.

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