La casa de infancia de Jaime Giliinski en Cali es ahora uno de los locales de la cadena de hamburguesas El Corral

Fue en Cali donde en la década de los 50 se mudó de Barranquilla el empresario Isaac Gilinski, el patriarca de la familia. Allímen 1957 se caso con Perla Bacal, quien había estudiado química en la Universidad de Indiana e construyeron familia con sus tres hijos: Jaime, Tania y Ruthy.

Vivieron en una casa en el barrio Santa Mónica, en el norte de la ciudad donde además Isaac Gilinski fundó sus empresas Plásticos Rimax, Productos Yupi, Bon Bril y Atila que son el origen de su fortuna.

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Aunque la mayor parte de los Gilinski viven en Miami, incluido el patriarca de la familia, no han perdido los vínculos con Cali donde están sus empresas y amigos de infancia y juventud. Jaime estudió en el colegio hebreo Jorge Isaacs y después de graduarse de bachillerato viajó a estudiar Georgia Tech en Atlanta donde en mayo pasado recibió el grado de Doctor honoris causa del Georgia Institute of Technology por sus logros empresariales.

El patriarca de la Isaac Gilinski y su esposa Perla Bacal estuvieron en Cali en 2024 para cear un fondo de becas en la Universidad Icesi de Cali. / Foto Cortesia Icesi

Por las vueltas que dan los negocios, con la adquisición de Nutresa Jaime Gilinski terminó de dueño de la cadena de hamburguesas El Corral. Esta fue adquirida hace doce años a sus fundadores Pablo Emilio Bueno y Guillermo Calderón quienes crearon en 1983 El Corral como resultado de su tesis de grado en administración del Cesa.

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La ya posicionada marca de hamburguesas entró a formar del negocio de alimentos al consumidor que incluye El Corral, Leños y Carbón, Papa Johns y Beer Station y cuya cabeza es Felipe Baquero Saldarriaga, un antioqueño que estudió administración en la Universidad Eafit y gastronomía en la Escuela Mariano Moreno.

Baquero le ha dado impulso al negocio para continuar en el Top 5 de las hamburguesas que más se consumen en el pais con la incorporación de nuevas recetas como Insignia y Todoterreno.

La cadena tiene 15 locales de hamburguesas en la ciudad y el establecimiento que funciona en la casa que fue de los Gilinski, está ubicado en la Calle 28 Norte con Avenida 6ª Norte en el área de influencia de la oficinas principales de Carvajal SA y el centro comercial Chipichape, una zona residencial que fue afectada parcialmente por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los vínculos de los Gilinski con Cali explican el destino de su donación de $ 150 mil millones, focalizada en su ciudad y orientada a la reconstrucción de hospitales, centros de salud, universidades, colegios y escuelas, es decir la infraestructura pública, tal como lo explicaron en la carta enviada por Jaime y Raquel Gilinski al Presidente De la Espriella.

Carta de Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski de Gilinski. Gracias eternas por esta gran ayuda en el momento más difícil de Colombia.



Los empresarios son fundamentales para la reconstrucción de la Patria.



Entre todos vamos a reconstruir a Colombia.



¡Firme por la… pic.twitter.com/wy2Na7zuFE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 16, 2026

Hace dos años la familia Gilinski creo un fondo de becas para financiar los estudios de 200 jóvenes de escasos recursos y sin oportunidades en la Universidad Icesi de Cali. La donación fue de $ 16 mil millones y el patriarca Isaac y su esposa Perla estuvieron en la Universidad. Todas sus empresas a excepción del holding de Nutresa que preside Jaime Gilinski desde Medellin siguen estando en Cali.

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