La estrategia de Gilinski para que sus hamburguesas El Corral sigan siendo las reinas del mercado

La cadena El Corral, con 40 años en el mercado, adquirida por Nutresa en 2021 , ahora presidida por su propietario Jaime Gilinski sigue manteniendo su liderazgo junto a Home en a venta de hamburguesas en el país.

Su presidente Felipe Baquero tiene clara la urgenica de innovar para seguir siendo dando la batalla a las grandes cadenas como la multinacional Mc Donalds y para ello plantea moverse con una estrategia que combina renovación del portafolio, expansión física y fortalecimiento digital.

Dentro de esta transformación, la compañía presentó dos nuevas hamburguesas que inauguran la línea Corral Insignia. Las referencias Corral Insignia y Todoterreno Insignia marcan el inicio de un proceso de actualización del menú que se viene preparando desde 2025. Con ellas, la marca busca reforzar su conexión histórica con el público y fortalecer un portafolio que, a lo largo de los años, ha acompañado celebraciones familiares, encuentros entre amigos y momentos cotidianos de millones de personas. El lanzamiento hace parte de una estrategia integral que contempla la apertura de al menos 30 nuevos puntos de venta en el país, incluidos cuatro restaurantes bajo el formato Corral Gourmet.

El azar que volvió millonarios a los dos amigos creadores de El Corral

Las hamburguesas El Corral nació en febrero de 1983 como la tesis de grado en administración del Cesa de los amigos Guillermo Calderón y Pablo Enrique Bueno. Iniciaron con un pequeño puesto de hamburguesas frente al túnel peatonal de la Universidad Javeriana en Bogotá. Tenían apenas 24 años y apostaron por un producto con ingredientes frescos —cebolla, tomate y lechuga cosechados en Boyacá—, todo recién cortado. Su propuesta conquistó rápidamente a los estudiantes universitarios, y gracias al boca a boca, el negocio creció hasta consolidarse en la capital antes de expandirse a otras ciudades de Colombia.

Durante los años noventa, El Corral se fortaleció mientras competidores como Presto (de Frayco) perdían terreno, y su popularidad lo hizo inmune a la llegada de gigantes internacionales como McDonald’s y Burger King. En 2001, diversificaron su modelo con El Corral Gourmet en un centro comercial, y más tarde crearon otros bares como La Yarda y Beer Station. En 2004 arrancó su expansión internacional: franquicias en Panamá, Quito, Miami y Santiago de Chile. Finalmente, en 2014, cuando la cadena era un emporio, la cadena fue adquirida por el Grupo Nutresa por alrededor de 830.000 millones de pesos, lo que les permitió remodelar más de 200 locales y fortalecer aún más su presencia en el mercado.

La empresa avanza en un plan de expansión que no solo se enfoca en crecer en número de locales, sino en modernizar los espacios y asegurar que cada punto mantenga los estándares de la marca. La cadena ya opera 219 restaurantes tradicionales, 15 locales a la mesa, cinco heladerías y una isla de Vaqueros, su línea de perros calientes. En total, tiene presencia en 44 ciudades y genera más de 3.400 empleos directos.

El crecimiento en puntos de venta de El Corral, marca de Nutresa, se combina con el fortalecimiento del canal digital que se han convertido en pieza clave del negocio. La marca mantiene una operación activa en plataformas de entrega, cuenta con e-commerce propio, kioscos de autoservicio y un call center que complementa la atención en tiendas, una combinación de estrategias y formatos que ha permitido responder a una demanda más dinámica y a consumidores que alternan entre comer en tienda, pedir a domicilio o recoger su pedido en el punto más cercano.



El Corral mantiene más del 40% de la participación del mercado, muy por encima de su competidor más cercano, que ronda poco más del 20%. Esa ventaja, construida a lo largo de los años, ha sido posible por un modelo que mezcla presencia nacional, un menú familiar para los colombianos y un trabajo continuo en experiencia de servicio. Sin embargo, la empresa considera que es el momento de acelerar el ritmo para responder a un consumidor que cambió sus hábitos y exige propuestas más variadas y accesibles.

Los indicadores recientes respaldan la estrategia. Según datos de GIG Latam, la compañía mantiene una participación del 45,1% en ventas dentro de la categoría de hamburguesas y registró un crecimiento del 13% en octubre, frente al mismo mes del año anterior. Atiende a más de 18 millones de clientes al año y conserva un nivel de recordación de marca que se ha mantenido por encima del promedio del sector.

La receta de la hamburguesa Insignia y la Todoterreno

La línea Corral Insignia busca consolidar un portafolio que evoluciona sin perder sus referencias tradicionales. El enfoque está en el diseño del producto, la selección de ingredientes y la integración de opciones,una renovación que se alinea con la estrategia de expansión, que combina innovación del menú con una presencia más amplia y una operación omnicanal fortalecida.

En medio de un mercado cada vez más competido, donde las hamburgueserías artesanales hgan ganado terreno El Corral apuesta por un modelo que se apoya en la historia y la experiencia. La visión de Baquero ha sido integrar crecimiento físico y digital con un portafolio actualizado, manteniendo el sello de una marca que ha logrado ocupar un lugar particular en la cotidianidad de los colombianos. Lo que viene para la cadena será una mezcla de nuevas aperturas, ajustes en el menú y un servicio más conectado con los hábitos actuales del consumidor, con el propósito de seguir liderando el mercado nacional de hamburguesas.

