La carta con la que Petro espera convencer a Trump de que en Colombia sí se persigue a los narcos

En la noche del domingo, el FAC 001 del presidente Petro despegó hacia Washington, a donde llegó en horas de la madrugada. Aunque viajó acompañado por una amplia comitiva encabezada por la canciller Rosa Villavicencio, el embajador García-Peña y el ministro de Defensa Pedro Sánchez, lo más importante que llevaba consigo eran los informes, balances operativos y reportes que decidió convertir en el principal argumento para convencer a Donald Trump de que el gobierno colombiano actual sí ha peleado duro contra el narcotráfico.

No es un secreto que la relación entre Estados Unidos y Colombia ha sufrido luego de un año de críticas públicas, acusaciones de lado y lado, decisiones unilaterales y finalmente por la decisión de Trump, anunciada en septiembre de 2025, de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas e incluir a Petro y su familia en la lista OFAC, un episodio que Gustavo Petro calificó como como una sanción política.

Por eso, Gustavo Petro aterriza en la capital norteamericana con una idea clara: recomponer un vínculo deteriorado. El gobierno de Estados Unidos —según el mismo Petro— ha sostenido que el presidente es el jefe del narcotráfico en Colombia. Para Trump, en el gobierno de la Colombia Humana los cultivos de coca crecieron y las organizaciones criminales aprovecharon el cambio de enfoque político para fortalecerse. La respuesta de la Casa de Nariño ha sido que la política antidrogas cambió de forma, mas no de objetivo. Según el gobierno colombiano, el éxito de la política antidrogas debe medirse en la sustitución voluntaria de matas, la presencia policial y operativa en los territorios y el récord de golpes al transporte de droga. Petro aterriza en Washington con un maletín cargado de informes y cifras con los que busca probar sus éxitos.

Lea también: El equipo de Ernesto Samper que frenteó la descertificación hace 30 años

La primera carta con la que Petro se juega su credibilidad de gobernante fuerte ante las drogas es la del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Al frente del PNIS está Gloria Miranda, nombrada directora desde mayo de 2024, quien a mediados de enero entregó el corte más reciente de su gestión. Según la joven directora de 32 años, en el país se han sustituido voluntariamente más de 30.112 hectáreas de coca, de las 262 mil registradas en 2025, para lo que se han invertido 1,4 billones de pesos, un trabajo que se concentra principalmente en los Llanos Orientales, Putumayo y Nariño. El documento que presentó Miranda fue un balance de programas en ejecución con comunidades campesinas e indígenas quienes han aceptado cambiar de economía a cambio de ingresos estables, asistencia técnica y presencia del Estado.

Miranda, cristiana de fe y recién casada con el economista de los Andes Felipe Fernández Báez, tuvo su primer trabajo en la arena pública de la mano de Gustavo Bolívar, a quien acompañó en su UTL cuando fue senador, y llegó al PNIS después de pasar por la política de drogas en el Ministerio de Justicia, donde trabajó junto al ministro Néstor Osuna y desde donde defendió el consumo como asunto de salud pública y no de castigo penal. Aunque es una de las funcionarias más jóvenes del gobierno, todos la ven como una mujer que conoce y comparte la apuesta de Petro por mover la política antidrogas hacia la sustitución voluntaria y el desarrollo campesino acompañado de subsidios y sin glifosato. El informe que entregó la historiadora bogotana, quien además cuenta con maestría en comunicación de paz de la U. de los Andes, puso sobre la mesa cifras que Estados Unidos mirará con lupa, con las que busca mostrar que Colombia apostó por alternativas reales para quienes quieren dejar de vivir de la producción de cocaína.

La segunda carpeta con la que Petro llega a la reunión con Trump viene directamente de la Policía Antinarcóticos, la unidad que comanda el general Ricardo Sánchez Silvestre desde febrero de 2025, cuando el sacudón de cúpula le costó el puesto a William Rene Salamanca, un policía cercano al presidente que se vio envuelto en el escándalo que lo relacionó con el llamado zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo.

Lea también: Los líos del primo del general Salamanca que pesaron en su salida de la dirección de la Policía

Sánchez Silvestre, con una carrera de más de tres décadas en inteligencia y control portuario y aeroportuario, llegó con la misión de mostrar resultados. El balance operativo de 2025, firmado por el comandante antinarcóticos, es el que Petro presentará como prueba de que la ofensiva contra las drogas no se desmontó. En los últimos 12 meses la Policía incautó 446 toneladas de clorhidrato de cocaína y 334 de marihuana y capturó a más de 54 mil personas, 140 de ellas con fines de extradición, y le entregó a la Fiscalía 667.000 millones de pesos en bienes incautados.

En la lógica del Gobierno, estas cifras muestran que el cambio de enfoque no implicó bajar la presión sobre las estructuras criminales, como lo han dicho desde el gobierno Trump. Según la policía, por orden presidencial direccionada a través del ministerio de Defensa, encabezado por el general en retiro Pedro Sánchez, un militar 100 % operativo, la estrategia se concentró en desmantelar centros de producción y debilitar la logística de las estructuras.

La tercera carpeta es la más amplia y la de mayor peso para la Casa de Nariño. Se trata de datos que llegan desde la Armada Nacional y reúnen las cifras de incautaciones en mar abierto durante la administración Petro, con énfasis en 2024 y 2025, dos años en los que Colombia alcanzó los mayores decomisos de su historia. Solo en el último año, la Armada sacó de circulación más de 583 toneladas de cocaína en polvo y 95 de marihuana. El informe lo completan 845 laboratorios destruidos, 19 semisumergibles incautados y la captura de cerca de 500 personas. En 2024 ya se había marcado un récord con 572 toneladas de cocaína incautadas.

Lea también: La tarea del nuevo comandante de las FFMM es hacer en tierra lo logrado en el mar: incautar cocaína

Estos resultados se lograron en el marco de la estrategia multinacional Orión, liderada por la Armada colombiana con intercambio de información y operaciones coordinadas con otros países. Desde el Ministerio de Defensa insisten en que la articulación entre PNIS, Policía y Armada es parte de una política integral que no se limita a un solo frente. El relevo en el mando naval también forma parte del relato que Petro lleva a Washington: la operación Orión se implementó bajo el comando del almirante Francisco Hernando Cubides, el primero en asumir la jefatura de la Armada en el actual gobierno, y tras su paso al Comando General de las Fuerzas Militares la Armada quedó en manos del vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón, quién ha mantenido la misma línea operativa y la misma eficacia.

La visita de Petro a la Casa Blanca no es un gesto de alineamiento automático, sino un intento de reencuadrar la relación sobre la base de resultados verificables, que para Trump no han sido suficientes, aunque se trata de datos públicos. La apuesta de Petro y su comitiva es que los números, puestos uno al lado del otro, muestren un cuadro distinto al que motivó la descertificación y que ayuden a recomponer una relación que, en el último año, puso a Colombia de aliado estratégico de los Estados Unidos a país bajo sospecha.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.