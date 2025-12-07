La capital se enciende para Navidad

La ciudad de Bogotá se ha venido preparando para diciembre. Más allá del tradicional programa para caminar y ver luces, en la urbe se alistaron varias actividades para pasar el tiempo de la época más festiva del año. Para comenzar en 2025 se tiene lista la segunda edición del evento: Navidad es Cultura. Donde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, hoy bajo la dirección de Santiago Trujillo, se buscó proyectar a la ciudad como un punto de referencia.

La apuesta de la Secretaría de Cultura es brindar más de 600 actividades, con un total de 4.316 artistas locales. Quienes ofrecen del 5 al 23 de diciembre múltiples shows para el público. En toda la ciudad habrá grandes espectáculos donde se mezclan artes escénicas con la tecnología y las luces. Para el público más religioso se harán las tradicionales novenas, que además de ser un espacio para rezar se utilizara la gastronomía de diciembre para garantizar los encuentros vecinales.

Otro plan para tomar en consideración para los amantes de las mascotas y el deporte es la carrera recreativa Bogotá Brilla Versión Peluda en el Parque Metropolitano El Tunal. Para la maratón del 7 de diciembre es obligatoria la preinscripción. No es la única puesta del Distrito para los menores de edad se diseñó los Niños y Niñas Juegan por una Navidad. Donde los juegos, como el futbol tenis, una piscina de pelotas y otras actividades recreativas se pondrán a disposición de los menores de edad.

Por las diferentes actividades programadas para el mes de diciembre, la alcaldía de Bogotá recomienda entre los participantes tener paciencia y armonía con los demás. El punto es crear espacios de unión y convivencia para fomentar la paz entre los capitalinos, no tragedias para lamentar en enero.

