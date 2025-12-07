Series para ver en diciembre

Cuando no se quiere salir a ver luces, ir a una fiesta, visitar amigos o familiares, menos trabajar en el último mes del año. Siempre es buena idea mirar series en la época de navidad. Las plataformas tienen varias opciones para quedar hipnotizado y disfrutar los días libres. Existen para todos los gustos, desde las más clásicas como Stranger Things, las apuestas nacionales como Simplemente Alicia, o las asiáticas como Beso dinamita o tu siempre estuviste ahí.

Stranger Things

De manera resumida se puede entender como una serie que se ambienta en los 80 en los Estados Unidos. Todo desencadenado con una misteriosa desaparición. Del niño Will Byers no se sabe su paradero y comienzan una acción en cadena donde la normalidad queda en el olvido. Los protagonistas y la audiencia van descubriendo mundos paralelos, criaturas extrañas, etc. Encadenando y creando un mundo de fantasía.

Simplemente Alicia

Una historia protagonizada por Verónica Orozco, quien se pone en la piel de Alicia. Una mujer con una doble vida que se casa con dos hombres un escritor famoso y un exsacerdote, su mundo gira en la forma de mantener su doble identidad.

Si bien la producción puede chocar contra los valores de la monogamia o la obligación de decir la verdad, su encanto radica más en las preguntas sobre la identidad ¿ las personas se forman y entienden por sus vínculos? ¿ la vida se entiende por la costumbre y el día a día o es otra mascará a la cual se apega la gente? Esas dudas llegan si se conoce a Alicia.

Beso dinamita

La serie muestra los caminos de Gong Ji-hyuk, un líder de equipo, y una mujer llamada Go Da-rim, quien finge ser una madre para subsistir. En un momento determinado Go Da-rim besa a Gong Ji, lo cual desencadena una historia divertida y romántica entre los dos protagonistas.

Tu siempre estuviste ahí

Una miniserie creada en Korea del Sur donde dos mujeres deberán enfrentar la violencia doméstica, la venganza y la culpa. Una protagonista parece tener una vida equilibrada, pero en su pasado carga las cicatrices de una familia violenta, de manera paralela, en la otra sección se mira una mujer atrapada en un matrimonio horrible. En la búsqueda de un escape a la rutina el plan cambia y los personajes deberán responder a las circunstancias.

Vea también: El cerebro detrás de Netflix Latinoamérica que puso a Colombia en el mapa del streaming mundial

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.