La cantidad de plata que Falcao significa para Millonarios. Los números que dejó en su primer paso por el club bogotano

Radamel Falcao García fue anunciado este 7 de enero de 2026 como nuevo jugador de Millonarios, marcando su regreso al club seis meses después de su salida, ocurrida en junio de 2025. La noticia volvió a captar la atención del fútbol colombiano y reactivó una conversación que va más allá de lo deportivo: qué representa Falcao en términos económicos para el equipo bogotano.

El delantero samario inicia así un nuevo ciclo con el club del que es hincha declarado, tras un primer paso que combinó goles, estadios llenos y un impacto financiero que quedó reflejado en los balances del club durante 2024 y el primer semestre de 2025. Su nombre no solo volvió a las convocatorias, también a las cifras.

Durante su llegada inicial, en el segundo semestre de 2024, Millonarios experimentó un aumento notable en sus ingresos. Según datos publicados por Forbes, el club registró un crecimiento significativo en la venta de boletas, con incrementos que oscilaron entre 16.946 y 23.045 millones de pesos frente al mismo periodo del año anterior. La presencia de Falcao coincidió con una mayor asistencia al estadio El Campín y con la venta anticipada total de los abonos disponibles.

El impacto comercial de la camiseta número 9 también fue uno de los rubros más visibles. La indumentaria oficial del club, impulsada por el regreso del goleador histórico de la Selección Colombia, generó utilidades adicionales estimadas entre 2.043 y 4.086 millones de pesos, de acuerdo con las mismas fuentes. Millonarios se consolidó en ese periodo como uno de los equipos con mayor volumen de ventas de camisetas en el país.

El efecto Falcao en las cuentas de Millonarios

En el balance general, Millonarios cerró 2024 con utilidades superiores a los 17.000 millones de pesos, un resultado en el que influyó la llegada del delantero. Mantenerlo en el primer semestre de 2025 implicó un esfuerzo financiero adicional, especialmente por las condiciones tributarias que rodearon su contrato. Falcao firmó vínculos semestrales para evitar la residencia fiscal en Colombia, lo que habría activado el impuesto al patrimonio.

La legislación colombiana establece que una persona que permanezca más de 183 días en el país debe tributar como residente fiscal. De haberse cumplido ese escenario, el jugador habría tenido que asumir un impuesto cercano al 1,5 % de su patrimonio declarado, cifra que para 2025 se estimaba en 3.548 millones de pesos, con un patrimonio neto aproximado de 229.886 millones de pesos.

Para cubrir los costos del contrato y los impuestos asociados, Millonarios contó con el respaldo de patrocinadores comerciales, entre ellos marcas del sector cervecero y deportivo. El acuerdo se basó en un retorno de inversión ligado a la imagen del jugador, que se reflejó en campañas, activaciones y compromisos comerciales incluso en periodos en los que el delantero no estuvo en competencia.

'El Tigre' también beneficia la economía bogotana

Más allá del club, su llegada inicial también tuvo efectos en la economía de Bogotá. Un estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico estimó que la actividad asociada a los partidos de Millonarios en el segundo semestre de 2024 podría generar hasta 160.000 millones de pesos en consumo, de los cuales 52.000 millones estarían vinculados directamente al efecto Falcao.

Con su regreso confirmado para 2026, Millonarios vuelve a sumar a sus cuentas una figura que ya dejó números claros dentro y fuera de la cancha, un antecedente que explica por qué su nombre sigue siendo relevante en los balances del club.

