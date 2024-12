La exitosa carrera de Lorelei Tarón, la esposa de Falcao, como cantante cristiana

.Publicidad.

En los últimos días, el nombre de Lorelei Tarón, la esposa del futbolista Radamel Falcao, se ha hecho tendencia gracias al lanzamiento de su nueva canción navideña junto a la actriz Ana María Estupiñán; 'Navidad eres tu'. Junto con el estreno de este sencillo, se dio a conocer que realizarán una obra de teatro "El viaje de Tomás, redescubriendo la Navidad", un evento familiar con el que buscan recolectar juguetes para niños y niñas.

Lorelei nació en 1988 en Jardín América, un pueblo de Argentina. El gusto por la música floreció cuando tenía alrededor de 3 años y con ello también su formación musical; tomando clases de canto y piano. A los 17 años se mudo a Buenos Aires y empezó a estudiar Comunicación Social, pero lo dejó para enfocarse en la música. Estudió en Berklee e ingresó al Conservatorio de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

..Publicidad..

La cantante argentina, que también se desempeña como creadora de contenido y escritora, tiene bajo su nombre más de 10 sencillos, un álbum de estudio y un EP. En Spotify, una de las plataformas más populares de música, la argentina supera los 3 mil oyentes mensualmente.

...Publicidad...

En su blog, Lorelei comparte su punto de vista sobre distintos temas del día a día, y comenzó con ese proyecto en 2021. Aunque actualmente no es posible leer a la argentina ya que su página web se encuentra en renovación.

....Publicidad....

| Vea también: El ranking de las máximos goleadores colombianos de todos los tiempos; Falcao, Dayro y Bacca, en la lucha

En el 2016 trabajó junto al cantante Álex Campos para producir su primer álbum. Cuenta con colaboraciones con artistas cristianos muy reconocidos como Kike Pavón, además de las canciones de su álbum como "No me rendiré", "Dios invisible" y "Tu me haces bien". Se conoció con Falcao en el 2006 en la iglesia a la que ambos asistían en Buenos Aires, tan sólo un años después contrajeron matrimonio. En redes sociales, la argentina ha mostrado que canta en los servicios de su iglesia.