La leyenda de la Selección Colombia con la que Néstor Lorenzo quiere llenar de magia los partidos del Mundial

Con la mira puesta en el Mundial de 2026, la Selección Colombia apuesta por la experiencia y suma al Pibe Valderrama a su equipo técnico

La Selección Colombia se prepara para un nuevo reto mundialista y Néstor Lorenzo buscará poner al país a soñar durante 2026. Varios referentes del combinado nacional atraviesan un gran momento, como Luis Díaz, quien no ha dejado de tener actuaciones destacadas en su equipo de Alemania. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para el director técnico argentino, quien dejó varias dudas tras las últimas fechas de las Eliminatorias. Es por eso que, de cara a la Copa Mundial de 2026, que se disputará en tres países, el entrenador decidió reforzarse con una leyenda de la Selección Colombia que aportará experiencia y jerarquía.

Él es la leyenda de la Selección Colombia que acompañará a Néstor Lorenzo en el Mundial

Si bien es cierto que en el cuerpo técnico actual ya hay figuras importantes como Amaranto Perea, una pieza clave dentro del proyecto de Néstor Lorenzo, ahora el argentino va por más. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la llegada de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama al cuerpo técnico del conjunto cafetero. Su inclusión en la Tricolor será fundamental para aportar liderazgo, experiencia y ese conocimiento que solo tienen quienes marcaron época con la camiseta nacional.

No es un secreto que el Pibe siempre ha sido un personaje frontal, sin pelos en la lengua y capaz de decir lo que piensa sin rodeos. Justamente, ese carácter podría convertirse en una herramienta clave para las nuevas generaciones, que afrontarán uno de los retos más grandes de sus carreras. La idea es que los jugadores asuman con mayor madurez los momentos decisivos y entiendan lo que significa competir en una cita mundialista.

|Le puede interesar La historia del Junior de Barranquilla, el equipo que creó una mujer y que la familia Char llevó a la gloria

De esta manera, el excapitán de la Selección Colombia asumirá una gran responsabilidad dentro del proceso rumbo al Mundial de 2026. Tanto la Federación como el propio Valderrama se han mostrado satisfechos con esta nueva etapa y con la posibilidad de que el samario vuelva a hacer parte del combinado nacional, ahora desde un rol diferente.

Además, esta oportunidad representa una especie de revancha para el exjugador, quien disputó el Mundial de Estados Unidos 1994, una cita que terminó de manera dolorosa para Colombia tras la eliminación en la fase de grupos. Hoy, más de tres décadas después, el Pibe regresa con la misión de aportar desde su experiencia y ayudar a que la historia sea distinta.

Sin duda, esta incorporación demuestra la importancia que tiene el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La Selección Colombia no solo apuesta por el talento joven, sino también por la memoria, la jerarquía y el peso de quienes ya estuvieron allí. Así, Néstor Lorenzo refuerza su proyecto con la esperanza de lograr una participación destacada y volver a ilusionar a todo un país.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.