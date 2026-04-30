- La poderosa brasilera que compró al Palmeiras, lo puso a volar y logró de socio al dueño de NuBank

La rica empresaria levantó un equipo caído, lo volvió una mina de oro y se ganó la confianza del quinto hombre más rico de Colombia quien la patrocinará por un año

Tras el fin del matrimonio entre Palmeiras y Allianz SE, David Vélez, el sagaz colombiano que ha sabido triunfar con Nubank en Brasil, Colombia y se expande por otros países de Sudamérica, logró cerrar el trato con ‘tía Leíla’, y ahora el nombre del banco estará en el estadio de la Sociedade Esportiva Palmeiras en São Paulo, al tiempo que abre la lista de grandes acuerdos que han marcado la nueva era del club.

Leila Pereira junto a Jhon Arias, uno de sus fichajes en este 2026.

No fue una movida casual, porque Leila Pereira, a quien los hinchas del verdao llaman ‘tía Leíla’, entiende el fútbol más allá de la cancha y aplica su estrategia empresarial con precisión quirúrgica, al punto que ya cambió por completo el rumbo de uno de los equipos más importantes e históricos de Brasil.

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Desde su llegada a la presidencia del equipo en 2021, cuando fue elegida con el 88 % de los votos, dejó claro que su visión iba mucho más allá de ganar títulos: se proponía construir un modelo sostenible, rentable y con proyección internacional. Hoy, el Palmeiras no solo es potencia deportiva, también es una marca atractiva para gigantes financieros.

Lejos del fútbol, cerca de las canchas

Leila Pereira creció en el norte de Río de Janeiro, en un entorno donde el fútbol sí estaba presente, aunque ella no le prestara atención. En su familia eran fervientes seguidores del Vasco da Gama, pero ella nunca mostró mayor interés por este deporte. Su camino parecía ir por otro lado: el periodismo. Sin embargo, hay destinos que no se pueden evitar: en su juventud llegó a cubrir partidos del Flamengo en el mítico estadio Maracaná, una experiencia que, sin saberlo, sembraría una semilla que años después florecería con fuerza.

Palmeiras se coronó campeón del Campeonato Paulista 2026 el 8 de marzo de 2026.

Desde una posición discreta, detrás del banco, Leila observaba el fervor de la gente, la pasión desbordada en cada jugada, los cánticos y la conexión casi religiosa que existe entre los hinchas y sus equipos. Aquello la sorprendía, pero no la atrapaba del todo.

Un matrimonio de otro mundo

En esos años conoció a José Roberto Lamacchia, un empresario 20 años mayor que ella y quien terminaría siendo una figura determinante en su vida. A los 17 años inició una relación con él que con el tiempo se consolidaría, hasta que, en 2004, contrajeron matrimonio. Para ese momento, Leila ya se había formado como abogada en la Universidad Cándido Mendes, dejando atrás el periodismo para enfocarse en el mundo empresarial.

Su vida dio un giro radical cuando empezó a involucrarse de lleno en las compañías de su esposo. Cuatro años después del matrimonio, asumió roles clave dentro de Crefisa, una empresa fundada en 1964 que se especializa en créditos personales y que, con el tiempo, se convirtió en un gigante financiero en Brasil. También tomó el control del centro universitario FAM, fortaleciendo su perfil como empresaria.

El fútbol esperaba a Leila Pereira

En 2014 Palmeiras coqueteaba con el descenso. Los malos resultados tenían al equipo en el fondo de la tabla y a su entrenador, el argentino Ricardo Gareca, al borde de la renuncia. Entonces, la inversión de Crefisa, una de las compañías manejada por Leila, apareció como un salvavidas. El nombre de la empresa comenzó a figurar en la camiseta del equipo, en uno de los contratos de patrocinio más importantes del Brasileirao.

Lo que empezó como negocio, terminó convirtiéndose en pasión.

El crecimiento de Palmeiras de la mano de la ‘Tía Leila’

Desde 2015, la inversión de Crefisa en Palmeiras ha sido determinante. Se estima que ha superado los 200 millones de dólares, una cifra que transformó por completo la realidad del club. En pocos años, el equipo pasó de la incertidumbre a la gloria: campeón del Brasileirao en 2016 y 2018, y bicampeón de la Copa Libertadores en 2020 y 2021.

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Ese crecimiento no solo se reflejó en lo deportivo. Palmeiras se consolidó como una institución sólida, con músculo financiero y capacidad para competir en el mercado internacional. Leila Pereira, que ya tenía una presencia fuerte como patrocinadora, entendió que era el momento de ir más allá.

En 2021 se lanzó a la presidencia del club y ganó con un contundente 88 % de los votos, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del Palmeiras. Desde entonces, su gestión ha estado marcada por decisiones firmes, algunas polémicas, pero en su mayoría efectivas.

Su estilo ha sido claro: manejar el club como una empresa. Bajo su mandato, Palmeiras no solo ha ganado títulos, también ha hecho negocios millonarios. La venta de Endrick por cerca de 60 millones de euros es uno de los ejemplos más claros, así como las transferencias de jóvenes talentos como Estêvão Willian y Vitor Reis, todos por cifras que superan los 35 millones de euros.

Amistades polémicas de Leila Pereira, presidenta de Palmeiras

Pero no todo ha sido aplausos. Su cercanía con Jair Bolsonaro generó críticas en Brasil, así como su aparición en los Pandora Papers, donde se revelaron estructuras financieras en el exterior vinculadas a ella y a su esposo. Estas situaciones pusieron su nombre en el centro del debate público, aunque no lograron frenar su ascenso.

Leila Pereira junto a Jair Bolsonaro

A pesar de las polémicas, los resultados deportivos y financieros han pesado más. En 2024 fue reelegida como presidenta, ratificando el respaldo que tiene dentro del club y entre buena parte de la hinchada.

Hoy, con la llegada de Nubank al estadio del Palmeiras, Leila Pereira vuelve a demostrar su capacidad para mover fichas en el tablero empresarial. No se trata solo de un nuevo patrocinio, sino de una alianza que refuerza la marca del club y su proyección internacional.

Leila no llegó al fútbol por vocación, pero terminó dominándolo con su estilo propio. Con carácter, visión y una habilidad notable para los negocios, convirtió a Palmeiras en un referente dentro y fuera de la cancha. Una mujer que, sin proponérselo desde el inicio, terminó escribiendo una de las historias más poderosas del fútbol brasileño moderno.

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