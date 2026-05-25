- Alianza entre los presidentes de ETB y Directv para que los bogotanos vean el mundial

Los clientes de la ETB , con Diego Molano como presidente, podrán acceder a más de 100 partidos del mundial gracias a un acuerdo con la empresa de EU Direct TV

El presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Diego Molano Vega, y Daniel Llanos, Country head de DirecTV firmaron un acuerdo con el fin de beneficiar a los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

La alianza permite a los clientes de ETB acceder a más de 100 partidos de la copa mundial de futbol, durante el próximo mes de junio de 2026, a través de los canales DSPORTS, DSPORTS+ y DSPORTS y los servicios de televisión IPTV de ETB. Con esto se busca consolidar la oferta de contenidos y de entretenimiento para más de 85 mil clientes de ETB.

La alianza permite que los usuarios puedan entran sin costos adicionales a gran cantidad de canales deportivos, entretenimiento y plataformas de streaming de todo el sistema de DirecTV. El acuerdo también incluye reconocidas señales de canales deportivos de gran despliegue y cobertura a nivel internacional, por donde se transmitirán más de 100 partidos de la copa mundial de futbol de la FIFA.

Los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá también podrán hacer uso de la plataforma DGO por televisión en vivo y streaming de DirecTV, la cual tiene más de 10 mil elementos para hacer uso de ellos entre series, documentales, películas y producciones de forma exclusiva. Así mismo, podrán acceder a AMAZON PRIME VIDEO con todo su catálogo internacional de contenidos y, como si eso fuera poco, el convenio también incluye otras señales como DSHOW, con una programación que integra entretenimiento, conciertos y realities.

DNEWS, es un canal regional con cobertura en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y Chile. Sobre esta apuesta, Molano Vega manifestó que, gracias al acuerdo firmado con DirecTV, la ETB será el único operador con fibra óptica que tendrá todos los partidos de la copa mundial de la FIFA 2026, lo que permite a la ETB llevar a sus clientes una mejor oferta con una alianza a nivel mundial, consolidando una propuesta de valor para la empresa.

Por su parte, Daniel Llanos indicó que el acuerdo permite a los usuarios entrar a los contenidos Premium que tiene la compañía especialmente dispuestos para las familias colombianas, con una oferta bastante grande que DirecTV ha venido desarrollando desde hace varios años. Llanos afirmó que el convenio comercial entre las dos compañías cumple con todos los parámetros regulatorios correspondientes, establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio para este tipo de alianzas.

Con este acuerdo, los miles de clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, podrán ampliar su portafolio, entrando a una gran diversidad de contenidos de muchísima calidad sin tener que pagar más o costos adicionales por un mejor servicio durante el desarrollo del mundial de fútbol.

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