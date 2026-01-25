El sueño que anunció su propia muerte, el misterio que persigue a Yeison Jiménez más allá de la tumba

Por: Lorena Mamian Gómez |

El pasado 10 de enero, Colombia lloró a uno de sus cantautores más exitosos del género popular, como lo es Yeison Jiménez, y sería importante, desde la Historia Oral, explorar su testimonio cuando aún estaba con vida y daba a conocer sus vivencias, donde veía su propio deceso en una serie de sueños repetitivos.

Sin embargo, algunos internautas en diversas redes sociales manifiestan ser escépticos y “no creer” en este tipo de situaciones, argumentando que quizás era sugestión del cantautor por tanta presión en su vida; pero este punto de vista se contradice con el de todos aquellos que han sufrido episodios cercanos a la muerte y saben que son veraces los sueños premonitorios.

Ahora bien, como historiadora, se han tenido vivencias tanto personales como de personas del entorno cercano que, desde la oralidad, han dado a conocer su testimonio, coincidiendo en varios aspectos, como por ejemplo que, en el caso de algunos, incluso años antes de que se dé el suceso, lo observan y lo sienten en un sueño como si fuera una serie de televisión, donde hasta sienten dolor, analizan a las personas a quienes afectará su partida y, al despertarse, sus ojos están empañados en lágrimas, pero lo toman como una pesadilla. Sin embargo, una semana antes de que suceda la tragedia, se ven en sueños repetitivos en total oscuridad e insertos en un espacio reducido, tratando de salir, pero no pueden.

Tras esto, cuando sucede el episodio por accidente o algún acto violento y están en un hospital, visualizan apariciones extrañas o a seres que ya han partido, dándoles consejos, los cuales deben acatar si vuelven de este cuadro clínico deplorable al plano terrenal para continuar con su vida de manera normal. Además, para algunos expertos en el tema, especializados en el campo de la salud, cuando una persona sufre un suceso donde estuvo cerca de la muerte y se salva, esto es un indicador clave que demuestra que dicha persona tiene una misión demasiado importante en la Tierra y aún no la ha cumplido; lo que lleva a pensar que, por parte de Yeison Jiménez, su proceso en la Tierra ya había finiquitado, al igual que el de sus compañeros de trabajo, que también fueron sus compañeros de viaje al plano celestial.

Entonces, este personaje es de admirar, dado que, siendo de una clase social baja, luchó hasta que alcanzó su sueño de ser reconocido tanto a nivel nacional como internacional por su música. Además, desde el más allá debe estar muy feliz, porque los diversos homenajes que le han hecho han sido un éxito tanto en el Movistar Arena como en Corabastos y en el sitio que lo vio nacer, como Manzanares, Caldas.

Finalmente, Yeison Jiménez, como tú mismo lo expresaste en reiteradas ocasiones, te fuiste al cielo a cantarle a Dios, y te queda el honor de saber que a muchos nos deleitaste con tus hermosas letras, dado que, aparte de ser cantante, también eras compositor, y a algunos de tus amigos, como Jhon Alex Castaño, les dejaste recuerdos que no se borran, como la canción Amanecí contento.

