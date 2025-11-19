Cómo fue el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y qué tiene que ver Iván Mordisco en esto

Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, fue secuestrado en el Cauca en una zona dominada por disidencias que mantienen presión armada en la región.

El Cauca volvió a vivir una noche de violencia este martes 18 de noviembre, cuando hacia las 7 de la noche se reportó el secuestro de Miguel Ayala, hijo y mánager del cantante de música popular Giovanny Ayala, en plena vía Panamericana.

El joven de 23 años se movilizaba en una camioneta junto a su representante, Nicolás Pantoja, cuando fueron interceptados por hombres armados a la altura de la vereda El Túnel, en jurisdicción de Piendamó.

Según versiones preliminares, varios sujetos que se desplazaban en dos vehículos y una motocicleta cerraron el paso del automóvil y obligaron al conductor a retornar hacia Popayán. Después desviaron la ruta por el sector de Las Tres Margaritas, con dirección al lago El Bolsón, en zona rural de Cajibío. Allí, los agresores habrían separado al conductor y continuado con rumbo desconocido con los dos secuestrados.

¿Iván Mordisco es responsable del secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

El hecho ocurre en un momento de particular tensión en el Cauca, una región que en los últimos días ha sido escenario de atentados, explosiones y hostigamientos que las autoridades atribuyen a las disidencias de las Farc, especialmente a estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco, entre ellas los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez.

Aunque ningún grupo se ha atribuido el secuestro, la presencia histórica de estas estructuras en la zona mantiene la alerta.

Solo entre el 13 y 14 de noviembre, un carro bomba estalló en la vía Panamericana, en el antiguo peaje de Tunía, dejando viviendas afectadas y causando la muerte del hombre que transportaba el vehículo cargado de explosivos. Horas después, otro ataque armado dejó heridos a soldados y civiles en Mondomo. Estos hechos, según el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hacen parte de una ofensiva para presionar la movilidad y desestabilizar la institucionalidad.

La Policía del Cauca confirmó el secuestro mediante un comunicado oficial y señaló que un equipo especializado del Gaula lidera las labores de búsqueda e investigación. También habilitaron la línea 317 896 5561 y la línea 165 para recibir información que contribuya a ubicar a las víctimas.

Mientras avanza el operativo, familiares, seguidores y el propio Giovanny Ayala esperan noticias del paradero de Miguel y su acompañante, en medio de la creciente ola de violencia que golpea al suroccidente del país.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.