- Renault le apuesta a Envigado y la pondría por encima de sus plantas en Brasil en Argentina para su próxima SUV

Desde la planta en Antioquia se podría ensamblar un nuevo vehículo de última generación que será único en la región

Renault Sofasa sigue siendo una de las piezas importantes de la operación de la marca francesa en América Latina. Desde su planta de Envigado, Antioquia, salen vehículos que no solo abastecen el mercado colombiano, sino que también llegan a diferentes países de la región.

Actualmente, allí se ensamblan modelos como la Duster, el Kwid, el Logan, el Sandero y el Stepway. La operación tiene además un fuerte componente exportador: cerca del 66 % de la producción de la planta tiene como destino mercados como México, Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú y Bolivia.

Ese papel dentro de la estrategia regional de Renault podría crecer. La compañía tendría sobre la mesa un nuevo proyecto para convertir a Colombia en un punto de ensamblaje de una de sus SUV para América Latina, una apuesta que todavía debe superar varias etapas antes de concretarse.

El plan de Renault para su planta de Envigado

La posibilidad fue revelada por Juan Camilo Vélez, presidente de Renault-Sofasa, quien explicó que Colombia estaría siendo considerada para ensamblar una nueva SUV destinada al mercado regional. Por ahora, no se conoce cuál sería el modelo elegido, pues el proyecto todavía debe pasar por diferentes validaciones técnico-económicas.

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Entre los puntos que deben definirse están la participación de los proveedores y las condiciones de estabilidad jurídica necesarias para avanzar con la iniciativa. Es decir, aunque existe el proyecto, todavía no se trata de una producción confirmada.

El antecedente más cercano es el Renault Kwid. Para llevar este modelo a la planta de Envigado, la compañía anunció en 2023 una inversión cercana a US$100 millones, mientras que su producción comenzó en abril de 2025. El nuevo proyecto podría requerir nuevamente una inversión importante, aunque por ahora no existe una cifra pública.

La eventual llegada de una nueva SUV también tendría un componente regional. Sofasa ya cuenta con una red de exportación hacia varios países de América Latina y, si el proyecto llega a concretarse, Colombia podría convertirse nuevamente en uno de los puntos desde los que Renault abastezca otros mercados.

Uno de los destinos que podría abrirse es Brasil, un mercado de gran importancia para la marca en la región. Sin embargo, por ahora esa posibilidad hace parte de los escenarios que se podrían analizar y no de un destino confirmado para el nuevo vehículo.

Mientras se define el futuro de este proyecto, Renault también prepara otras novedades para Colombia. La marca estaría próxima a presentar un nuevo vehículo de corte premium, con el que busca ampliar su oferta en el mercado nacional.

Por ahora, la nueva SUV sigue dependiendo de las validaciones que debe superar el proyecto. Si recibe el visto bueno, la planta de Envigado podría sumar otro modelo a una operación que ya convirtió a Colombia en uno de los puntos de producción y exportación de Renault en América Latina.

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