- Así fue como sicarios en moto mataron a John Calzones, el polémico y rico empresario de Yopal que hasta fue su alcalde

Llegaron en moto a comprar carne y uno disparó. La Sijín investiga una moto robada, un menor capturado y una posible orden desde la cárcel de Cómbita

Dos hombres llegaron en moto a La Selvita, una finca en el sector de Aguafilla, zona rural de Yopal, en la mañana de este martes 29 de septiembre. Uno se bajó y dijo que iba a comprar carne. Pasaron unos segundos y sacó un revólver. Disparó contra John Jairo Torres, quien había sido alcalde y era el dueño del lugar. Tres balas entraron en su cuerpo: en el tórax, en el abdomen y en el brazo izquierdo.

Lo llevaron de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía. Los médicos hablaron de pronóstico reservado, pero esa reserva duró poco. Horas después, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó que Torres había muerto.

En Casanare casi nadie hablaba de él como John Jairo Torres. Le decían Calzones. El apodo salió del primer negocio que montó en Yopal: vendía cucos para mujeres. Era lo que hacía cuando empezó, y el nombre se le quedó pegado para siempre.

#IMPACTANTE. Momento en el que fue asesinado John Jairo Torres, conocido como 'John Calzones' y exalcalde de Yopal. El hecho ocurrió este 29SEP tras ser atacado con armas de fuego por hombres armados en su finca. Gracias a rápida acción de Policia, delincuentes fueron capturados. https://t.co/C269spk0K7 pic.twitter.com/oYwKd2QfLJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 29, 2026

Con el tiempo dejó los cucos atrás. Sin que mucho se supiera de dónde había salido tanta plata fue dueño de hoteles, volquetas y proyectos inmobiliarios. Llegó a ser alcalde de Yopal, la capital del departamento. Pasó de comerciante a político sin perder el apodo, que siguió usándose incluso cuando ya se sentaba en el despacho principal de la ciudad.

Fue un hombre polémico. Su nombre siempre estuvo en boca de alguien. Le cayeron encima denuncias, acumuló líos judiciales y de otra índole, y estuvo preso. Las capturas que se dieron en su contra hacen parte de la historia que la región recuerda de él, tanto como los hoteles o la Alcaldía.

Ahora las autoridades intentan averiguar quién quería verlo muerto, y todavía no hay una respuesta oficial. Los investigadores miran primero hacia la cárcel de Cómbita, donde está recluido un hombre al que quieren relacionar con el ataque. Buscan saber si desde allí salió la orden. Esa línea se cruza con otra: las disputas por bienes que habrían pertenecido a personas ligadas al narcotráfico. Fuentes consultadas por El Tiempo hablan además de negocios de tierras y de venta de lotes en proyectos de urbanismo ilegal en los que Torres participaba. Y los movimientos que tuvo en los últimos meses en la política también están bajo revisión.

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En el lugar, la reacción fue casi inmediata. Uniformados de la Dijín y la Sijín llegaron a Aguafilla y capturaron a un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío, que habría viajado en la moto junto al otro hombre. Los investigadores todavía deben determinar qué hizo exactamente ese joven. El segundo sospechoso se escapó y sigue siendo buscado. El gobernador contó a Blu Radio que se activó un plan candado con drones y toda la tecnología disponible para dar con él.

La moto también cuenta. Fue robada apenas un día antes del crimen y estaba a nombre de Bernabé Jiménez, vecino de Paz de Ariporo, a quien mataron el 28 de septiembre. Las primeras verificaciones sugieren que Jiménez murió en hechos ligados al robo del vehículo. La Sijín de Casanare compara ahora los dos homicidios y el hurto para saber si forman una sola cadena.

La Gobernación de Casanare ofrece hasta 50 millones de pesos a quien entregue información que lleve a identificar, capturar y judicializar a los responsables directos e indirectos del atentado. Por ahora no existe una conclusión oficial sobre el móvil ni sobre quién dio la orden. Lo que hay es una moto robada, un menor detenido, un sospechoso prófugo y un exalcalde muerto en su propia finca.

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