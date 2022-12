La ayuda que pide Colombia a Estados Unidos para recuperar dinero que está fuera del país

Por: Édgar Ramírez |

diciembre 02, 2022

Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Este rol es ejercido a través de la Unidad de Cooperación Nacional e internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes- UNCOPI

Y precisamente, teniendo en cuenta esta condición, el contralor general de la República de Colombia, Carlos Hernán Rodríguez Becerra viajó a los Estados Unidos para fortalecer instrumentos jurídicos entre los dos países que permitan agilizar la recuperación de activos.

En ese esfuerzo, el pasado lunes 28 de noviembre, el contralor general de Colombia se entrevistó con su par, el Comptroller General of the United States and Head of the U.S. Government Accountability Office (GAO), Gene L. Dodaro.

Al día siguiente, martes 29 de noviembre, el contralor Rodríguez Becerra, habló de la solicitud de asistencia jurídica recíproca al visitar el Departamento de Justicia. La apuesta del contralor General es afinar los instrumentos internacionales de persecución de activos, en casos de corrupción, con autoridades de diferentes países, a fin de recuperar esos recursos para el Estado Colombiano.

