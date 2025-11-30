Los guatemaltecos productores de fertilizantes pisan duro y superan en ventas la venezolana Monómeros

Con sus plantas en Barranquilla y Yotoco, donde también está su principal competidor, la noruega Yara, la familia Dalton dueña de Precisagro disparó sus utilidades

El grupo guatemalteco Disagro, propietario de Precisagro, ha logrado superar con sus 285.000 toneladas importadas a la venezolana Monómeros (248.000 toneladas) para consolidarse como la segunda productora de fertilizantes en Colombia, solo superada por la noruega Yara (365.000 toneladas).

Precisagro aterrizó en Colombia en 2011 y ya tiene plantas en Barranquilla y Yotoco en el Valle del Cauca. Es propiedad de la familia Dalton, un referente internacional en la excelencia cafetera de Guatemala. La visión de la necesidad de fertilizantes para sus cultivos se materializó cuando Roberto Dalton Matheu, nieto del fundador, inició operaciones con una planta de fertilizantes en 1976 en Guatemala.

La expansión por Latinoamérica de la empresa se le debe a Frank Dalton Aceituno, hijo de Roberto Dalton Matheu y actual CEO, quien lleva más de 33 años en la compañía. Precisagro posee dos plantas en Colombia y, en tan solo siete años, ha logrado más que duplicar sus ventas en el país, registrando el mayor crecimiento de las tres líderes del sector el año pasado.

La empresa que sigue liderando el mercado de fertilizantes en Colombia es la noruega Yara, líder mundial en esta industria. Fundada en 1905, Yara se originó a partir de una tecnología para producir fertilizantes mediante la fijación de nitrógeno del aire, convirtiéndose en una de las mayores productoras mundiales de fertilizantes sintéticos, con presencia en 60 países.

Sus plantas en Yumbo y Yotoco, en el Valle del Cauca, propiedad de Yara International, tienen una capacidad de más de 1.200.000 toneladas anuales, lo que le permite abastecer más del 40 % del mercado de agricultores del país. Su crecimiento exponencial en Colombia se produjo en octubre de 2014, tras la compra de Abocol (Abonos Colombianos) y sus empresas de distribución en varios países de la región. Actualmente, sus principales accionistas son fondos de inversión, y su CEO desde 2015 es Svein Tore Holsether.

Por su parte, Monómeros se encuentra en un proceso de reorganización bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y tiene su planta en Barranquilla, mientras el gobierno colombiano busca adquirirla desde noviembre de 2024. A pesar de enfrentar un futuro incierto, el gobierno Petro insiste en la importancia de adquirirla para el país, porque además la compañía aún se mantiene como un actor clave en la producción de abono para la tierra cuando la agricultura nacional atraviesa por un buen momento y es uno de los sectores que más ha crecido.

