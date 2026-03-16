- Un pequeño negocio de productos de belleza se la ganó a Agua bendita, el invento paisa que ya se vende en el mundo

La microempresa bogotana Melena Bendita pudo registrar su negocio porque los argumentos de la multinacional de ropa de playa no convencieron a la Super Intendencia

La exitosa marca de vestidos de baño y ropa femenina de playa Agua Bendita intentó frenar el registro de una marca nueva alegando que estaban copiando su nombre. Ya han pasado más de dos décadas desde que las estudiantes de diseño de modas Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza hicieran sus prácticas profesionales en la afamada empresa Everfit, donde se encontraron con que los lineamientos de la compañía les exigían ceñirse a un modelo de vestir que no era muy cercano a sus preferencias.

Las jóvenes pidieron a la universidad que les permitiera tomar su propio rumbo; sin embargo, no les dieron el permiso. Álvarez e Hinestroza no hicieron caso y apostaron por una línea de vestidos de baño. El emprendimiento se amparó en las máquinas de coser de sus abuelas; la tela la consiguieron en el almacén de una señora del barrio Loreto. Corría el año 2003. Solo faltaba definir el nombre del negocio.

A las dos empresarias y a sus familiares les quedó gustando “Agua Bendita”. La fuerza y la atracción de las palabras daban la impresión de que toda mujer sería bendecida por usar sus vestidos. Primero vendían sus vestidos en ferias artesanales locales; no obstante, por la popularidad conseguida, pronto se presentaron en ferias más grandes. Poco a poco, la habitación donde diseñaban, fabricaban y tomaban los pedidos dio paso a un estudio más amplio.

En 2006 abrieron el primer local de Agua Bendita. En esos años aprendieron, con la experiencia, a hacer un poco de todo. No solo bastaba con diseñar la ropa y conseguir clientes. Ambas aprendieron sobre contratos, licencias, estrategias de venta, permisos, etc. No se podían dar el lujo de dedicarse únicamente al diseño y a la venta de ropa. Con las ferias se potenció la marca. En 2007 la revista Sports Illustrated incluyó uno de sus vestidos de baño en sus páginas. Para 2008 hicieron su debut en Colombiamoda y el negocio comenzó a consolidarse.

Para 2024, Agua Bendita ya exportaba sus diseños al menos a 60 países. Ese año, las ventas al exterior contabilizaron 9,4 millones de dólares: cerca del 70 % de la facturación de la empresa provino de clientes en el extranjero. Solo han tenido un problema relacionado con temas de propiedad intelectual.

Ahora, la sociedad Secreto Ancestral S.A.S., cuya representante legal es María Alejandra Troncoso, intentó registrar el nombre Melena Bendita en la Superintendencia de Industria y Comercio. Para Agua Bendita se trataba de una copia de su marca y no debía aprobarse. Troncoso respondió que existían suficientes diferencias ortográficas y visuales entre Melena Bendita y Agua Bendita y que, además, su negocio se enfocaría en productos de belleza y cuidado personal para el cabello.

Una vez los funcionarios de la SIC escucharon a las partes, decidieron, en primera instancia, dar el visto bueno a Melena Bendita.

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