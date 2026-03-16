- El gerente de Corferias que Petro intentó tumbar arranca con la gran remodelación del recinto ferial

Con una millonaria inversión cercana a los $600.000 millones, la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Corferias se prepara para llevar a cabo una gran transformación de sus instalaciones; así lo anunció el presidente ejecutivo del recinto ferial Andrés López Valderrama.

Según López, las obras iniciarán el próximo mes de agosto de 2027 y arrancarán con la construcción de 3 nuevos y grandes pabellones, donde también se busca adelantar la remodelación de hasta 50 mil metros cuadrados para exhibición y la reorganización integral de toda la infraestructura de Corferias. Con un reto adicional, sin interrumpir el funcionamiento del recinto ferial, las obras tendrán una duración de 3 años hasta 2030.

De acuerdo con lo manifestado, el objetivo de este nuevo proyecto es adaptar el recinto ferial a las nuevas exigencias del mercado internacional de ferias, congresos y exposiciones con espacios más flexibles, con tecnologías de última generación y con espacios que permitan albergar eventos complejos de mayor escala. Según López Valderrama, el proyecto se realizará por fases, con el fin de garantizar la operatividad de Corferias con la agenda anual de actividades del recinto ferial más grande del país.

En tal sentido, aseguró que se construirá un recinto ferial en unos 50.000 mil metros cuadrados, distribuido en tres nuevos y grandes pabellones; el primero será de 20.000 metros cuadrados y sin columnas, convirtiéndose en el primer pabellón en Latino América de este tipo. También se construirán otros dos pabellones más pequeños de 15.000 metros cuadrados, para que la Corporación cuente solo con 3 grandes pabellones de 50.000 metros cuadrados, todos ellos cubiertos y conectados a una galería central para que haya flexibilidad plena.

La idea fundamental de la remodelación de Corferias es estar a la altura de los grandes recintos feriales del mundo moderno poder competir con ellos, buscando afianzar a la capital del país en su posicionamiento internacional de ferias y eventos. Al estar a la vanguardia de los grandes eventos a nivel mundial, resulta más viable garantizar la sostenibilidad y el funcionamiento del recinto ferial, así como mantener el negocio.

De acuerdo con un estudio realizado recientemente por Fedesarrollo, la Corporación de Ferias y Exposiciones es uno de los motores que mueve la economía del país y le aporta a la ciudad de Bogotá 4,7 % del producto interno bruto (PIB): cada año, con la realización de las distintas ferias, Corferias genera $17,2 billones que impactan la economía de Bogotá, y unos $20 billones a nivel nacional, lo que corresponde al 1,3 % del producto interno bruto de la nación. Además, es un gran generador de empleo tanto nacional como local, con 62.000 puestos de trabajo y un 85 % de apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas.

Según explicó el directivo, varios de los pabellones del recinto ferial tienen más de 70 años y se hace necesario demolerlos para construirlos de nuevo. En la primera fase se demolerán los pabellones de la zona norte y sur, aquellos que están ubicados a la entrada del arco y se proyecta que los nuevos tendrán una altura de 15 metros. El primero en caer será el pabellón norte, que será remplazado por uno de 20.00 metros cuadrados; esa primera obra tendrá un tiempo de ejecución de 2 años. Después seguirá el pabellón sur, donde se construirá una estructura de 15.000 metros cuadrados. Las obras iniciarán en agosto de 2027, justo después de haber realizado la feria de exposición de ese año.

En 2025, la corporación recibió dos millones de visitantes y obtuvo ingresos por un valor de $359.000 millones. Se realizaron más de 40 ferias que reunieron a más de 7.600 expositores y se generaron 62 mil empleos de los sectores del transporte, hotelería, logística, turismo y servicios empresariales. Allí hicieron presencia más de 6.400 pequeñas y medianas empresas, además de emprendedores y artesanos.

En esta reorganización estructural, que incluye nuevo diseño, las directivas de Corferias tomaron la determinación de que solo habrá pabellones de un solo nivel con mucha cercanía entre áreas de exposición, esto con el fin de realizar múltiples eventos de forma simultanea con zonas al aire libre, escenarios para conferencias y un sistema de orientación intuitiva para los visitantes.

Andrés López afirmó que la iniciativa eleva la capacidad del recinto para atraer eventos a mayor escala, ofrecer una experiencia superior a expositores y visitantes y continúa abriendo oportunidades de negocios para los empresarios y para el país. Esta transformación responde a una planeación estructurada que garantiza la estabilidad institucional y la continuidad operativa.

Por su parte, el presidente de la junta directiva de Corferias, Jaime Alberto Cabal, dijo que el proyecto se ejecutará bajo criterios de gobierno corporativo con rigor técnico y sostenibilidad a largo plazo, para que trascienda en el tiempo y a lo largo de los periodos administrativos, conectado con el ecosistema empresarial de la ciudad. Según el directivo, la remodelación del recinto ferial se articula con el desarrollo del campus de ciencias, tecnología e innovación de Bogotá, una iniciativa que está liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias y la Alcaldía del Distrito Capital, en alianza con Compensar y Cafam.

Recientemente, Corferias recibió la certificación como empresa B (B Corp), un reconocimiento internacional otorgado por B Lab, entidad internacional que evalúa a las empresas que generan valor social, ambiental y económico a través de su modelo de negocios.

La Junta Directiva de la Corporación de Ferias y Exposiciones está compuesta por 7 miembros principales que son: Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo; Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de la Junta Directiva y actual presidente de Fenalco Nacional. Otros miembros son Guillermo Botero Nieto, Alejandro Mejía Ortiz, Juan Carlos Forero, Polo Ávila y Enrique Vargas Lleras.

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