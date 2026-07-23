- La apuesta del GEB por suministrarle energía solar a 2 mil familias pobres del sur de la ciudad

Por su impacto social es uno de los proyecto estrella del presidente Juan Ricardo Ortega, operara en Tunjuelito y San Cristóbal, y es pionero en el país

El Grupo Energía de Bogotá, liderado por el economista Juan Ricardo Ortega, por medio de su filial Enlaza, avanza sin contratiempo en la construcción de la primera comunidad energética urbana de la capital del país, en alianza con la Secretaría de Hábitat y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá.

El proyecto se desarrolla en los Centros Felicidad (CEFE) de San Cristóbal y el Tunal. al sur de la ciudad. Inició a principios de 2026, ya alcanzó el 50% de avance en su ejecución y será entregado en funcionamiento en tres meses.

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán, a través de la Secretaría de Hábitat y el IDRD en alianza con el Grupo Energía de Bogotá, se está preparando para lo que será el gran lanzamiento el próximo mes de octubre. Las 2.000 familias que habitan en las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal y su economía.

La iniciativa se construye por medio del mecanismo de obras por impuestos a cargo de las Secretarías de Planeación y Hacienda Distrital, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de energías limpias, sostenido y equitativo.

De acuerdo con lo manifestado por la Secretaria de Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco Bernal, la administración se la jugó con un modelo de autogeneración colectiva, iniciativa distinta a los sistemas tradicionales. En dicho proyecto se utilizarán los techos y cubiertas de los Centros felicidad del Tunal y San Cristóbal, para captar la luz solar mediante dos mega sistemas fotovoltaicos, con capacidad de generar 1 megavatio (MW) en cada uno de los sistemas que se encuentran en proceso de instalación.

Según Velasco, de la energía generada en los dos centros culturales y deportivos un porcentaje se conectará a la red de transmisión para que llegue a las viviendas de 2.000 familias pobres del sur de la ciudad y otro porcentaje será para el funcionamiento del CEFE.

La funcionaria afirmó que Bogotá es pionera en demostrar cómo la transición energética no es un tema abstracto, sino una solución real de ingeniería social, poniendo la tecnología del sol al servicio de la gente y además, enviando un recibo de energía más barato.

Las obras en el CEFE del Tunal tienen un avance en su ejecución del 50% en el montaje del sistema de paneles fotovoltaicos, mientras que en CEFE San Cristóbal los trabajos avanzan, a paso firme, en el montaje de las estructuras que soportarán los paneles encima de las cubiertas. También se adelantan las redes subterráneas, las conexiones y el sistema general de distribución.

Velasco, aseguró que después del cierre de la convocatoria realizada por la entidad, validar los criterios técnicos y sociales, las 2.000 familias ya están plenamente identificadas: 1.000 por cada CEFE. La población beneficiaria está conformada por hogares vulnerables del sur de la ciudad, que habitan en las localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y también en Sumapaz.

Los beneficiarios serán los primeros en hacer parte de la primera comunidad energética urbana del país. El 90% de la energía que se genere en los CEFE se distribuirá entre las 2.000 familias beneficiadas que recibirán en sus viviendas el 60% del consumo durante 5 años.

Enlaza Grupo Energía de Bogotá

Es una empresa filial del Grupo Energía de Bogotá (GEB), encargada de la transmisión de energía eléctrica en Colombia. La compañía fue fundada en 2022 y opera, administra y mantiene los activos de transmisión del GEB, conectando a más de 180 municipios con una red de más de 4.200 kilómetros.

Su objetivo fundamental es facilitar la incorporación de energías limpias al sistema interconectado nacional. Actualmente, cuenta con 9 proyectos energéticos en Colombia, con los cuales se busca ampliar la infraestructura eléctrica y la transición energética. A parte del proyecto urbano del sur bogotano, desarrolla iniciativas en Cesar, Guajira, Caldas, Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca y Magdalena.

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