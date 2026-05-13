Los 5 subsidios de vivienda que la Alcaldía de Bogotá entrega hasta por más de $50 millones

Los programas para adquirir vivienda en Bogotá ofrecidos por el Distrito son Mi casa en Bogotá, Ahorro para mi casa, Reactiva tu compra y Oferta preferente

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría del Hábitat, realizará la gran feria de vivienda denominada Mi casa en Bogotá, una estrategia implementada por el alcalde Carlos Fernando Galán para que los bogotanos que no tienen casa propia puedan acceder a una vivienda mediante los programas y facilidades que brinda la Secretaría de Hábitat de Bogotá, hoy en cabeza de Vanessa Alexandra Velasco Bernal.

El evento se llevará a cabo entre los días 2 y 4 del próximo mes de julio de 2026, donde harán presencia más de 20 de las mejores constructoras del país y de Bogotá, 12 entidades financieras y 5 cajas de compensación, todos reunidos en un solo lugar para que los ciudadanos interesados tengan la oportunidad de cumplir su sueño de tener vivienda propia.

Según la titular de la cartera de Hábitat Vanessa Alexandra Velasco Bernal, las personas que estén interesadas en participar de esta gran feria de vivienda deberán hacer una inscripción previa de manera virtual entre el 20 de mayo y el 1 de junio de 2026, por medio de las cuentas de la Secretaría del Hábitat como la línea 195 y la página www.habitatbogota.gov.co.

Como si esta apuesta fuera poco, el alcalde Carlos Fernando Galán Pachón lanzó este mes de mayo el programa Mi casa en Bogotá, con el lema “Tu ruta al hogar”, mediante el cual busca entregar más de 9.000 soluciones de vivienda para las familias bogotanas. Según Galán, esta es una ambiciosa iniciativa que busca garantizar el acceso a vivienda con acompañamiento y asesoría a las familias, desde el ahorro inicial hasta la entrega de la vivienda.

La estrategia del Alcalde Galán no solo busca entregar subsidios, sino que busca cambiar la vida de las familias bogotanas para que puedan tener su casa propia, mejorando de paso su calidad de vida, seguridad y acceso a la educación. El objetivo de la Administración es que el acceso a la vivienda sea a través de un proceso claro, transparente y más humano.

Galán explicó que aunque hay familias que están a punto de tener su casa propia con el programa Reactiva tu Compra, todavía necesitan un último empujón financiero para escriturar su vivienda. Por eso, la Secretaría de Hábitat está ofreciendo 2.000 cupos para las familias que ya empezaron el proceso.

El alcalde también aseguró que las personas que apenas quieren empezar a ahorrar, encontrarán que a partir del 19 y 20 de mayo se abren las convocatorias del programa Ahorro para Mi Casa, con 1.500 cupos disponibles a los que el Distrito entregará hasta $13.026.733 distribuidos en 12 pagos para ayudar con el arriendo, mientras la familia ahorra para la cuota inicial de la vivienda.

Para quienes necesitan hacerle mejoras a su casa, los días 14, 15 y 16 de mayo se realizarán las postulaciones para los habitantes de la Localidad de Engativá, para que puedan mejorar su vivienda en arreglos de pisos e infraestructura, mientras que los días 10 y 11 de junio de 2026, el programa Arriendo Temporal Solidario entregará 700 cupos con el fin de cubrir el valor del arriendo a las familias que ganen hasta un salario mínimo. Si las familias están ya en el cierre financiero para comprar su vivienda, la Alcaldía les ayudará con un subsidio de más de $17.000.000

Para quienes piensan ahorrar para adquirir su casa en los próximos dos años, el distrito entregará un subsidio que está entre los $17.000.000 y $52.000.000. Finalmente, para las familias que van a mejorar su vivienda la alcaldía les ayudará con un subsidio de $26.000.000.

Anuncios.

Anuncios..