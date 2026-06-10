- El abogado de Benedetti que no logró recuperarle su apartamento en Bogotá y los 3 lotes de Puerto Colombia

El penalista Billy Torres, quien también defiende al detenido Andrés Calle, no pudo frente la Corte Suprema que avaló el embargo por $ 5.200 millones

El ministro del Interior no oculta su malestar desde que el gobierno de los Estados Unidos lo incluyó en la lista Clinton, igual que al presidente Petro y a su esposa Verónica Alcocer, con lo cual está bloqueado para realizar cualquier transacción comercial o financiera.

A esto se suma la resistencia de Iván Cepeda a darle cualquier tipo de juego en su campaña y para completar le falló el recurso que interpuso su abogado Billy Torres para intentar recuperar un apartamento en Bogotá y tres lotes en Puerto Colombia, Atlántico que suman $ 5.200 millones.

Torres es un penalista graduado en la Universidad Externado de Colombia quien ha sido funcionario de la Procuraduría y ha sido Fiscal Delegado ante los Jueces penales y ante el Tribunal Superior. Fue también el escogido por el ex presidente del Senado Andrés Calle quien está detenido por haber supuestamente recibido una coima de $1.000 millones de pesos en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Puede interesarle: Los abogados que quieren evitar que el caso de la UNGRD arruine la carrera de Iván Name y Andrés Calle

La medida cautelar sobre los bienes de Bendetti fue decretada en 2021 por la Fiscalía 13 Especializada de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y un año después fue levantada , la Fiscalía apeló la decisión y el caso continuó escalando en los tribunales.

Edificio en el que estaría el lujoso apartamento en Bogotá de Armando Benedetti.

La controversia volvió a tomar fuerza en enero de 2026, cuando el Tribunal Superior de Bogotá reactivó el embargo sobre el apartamento de Chapinero Alto. El abogado Torres presentó en nombre de Benedetti una acción constitucional argumentando presuntas vulneraciones a sus derechos al debido proceso, a la propiedad privada y al acceso a la administración de justicia.

Sin embargo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no le dio la razón y ratificó el embargo mientras avanza el proceso judicial

Por qué la Corte le dio la razón a la Fiscalía

La Sala Civil, con ponencia del magistrado Juan Carlos Sosa, partió de una regla conocida: “la tutela no sirve para reabrir un pleito que ya resolvió el juez competente, salvo que la decisión sea arbitraria o carezca de todo sustento. Y concluyó que ese no era el caso”.

Para la Corte, el Tribunal sí motivó su decisión y aplicó la norma y la jurisprudencia pertinentes. El fallo recordó que estas medidas se evalúan bajo un estándar de probabilidad, no de certeza, porque el proceso apenas está en curso.

El punto de fondo fue el riesgo de que el bien se esfumara. El Tribunal halló acreditado que Benedetti tendría capacidad de ocultar propiedades poniéndolas a nombre de familiares y conocidos.

Adelina Guerrero, la esposa de Armando Benedetti, volvió con el exembajador. Foto: Twitter @AABenedetti

Como soporte, el fallo cita que Benedetti habría escriturado tres inmuebles en Puerto Colombia a nombre de su esposa, Adelina Guerrero Covo, quien vive con sus dos pequeños hijos en Lagos de Caujaral, vecinos de Abelardo de la Espriella y donde fue la celebración del triunfo en primera vuelta y que el apartamento bajo estudio, junto con un local, aparecían a nombre de Ruby Corredor. La Fiscalía también señaló que el ministro obtiene rentas de varios bienes que no habita, incluida la casa adquirida por leasing.

El caso, además, no está del todo cerrado. La Corte ordenó enviar el expediente a la Corte Constitucional, que podrá escoger la tutela para revisión o no.

Le puede interesar: La red de socios que tiene Benedetti debajo de la manga para su aspiración a la Alcaldía de Barranquilla

Anuncios.

Anuncios..