Con una inversión de 296.000 millones, se realizará este proyecto que generará 24 mil empleos y más 360 mil personas se verán beneficiadas

El inicio de las obras de la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas marca un avance decisivo para mejorar la movilidad entre el sur de Cali y Jamundí. Para más de 4.300 usuarios que diariamente enfrentan congestión en horas pico, esta intervención representa el comienzo del fin de las largas esperas y el inicio de una conectividad más eficiente.

“La construcción de esta segunda calzada es una obra pensada para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Generará alrededor de 24.000 empleos, impulsará la economía local y beneficiará a 360.000 personas que transitan habitualmente por este corredor”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro, resaltando que la obra no implicará costos adicionales para los vallecaucanos.

La intervención, financiada con 226.000 millones de pesos de recursos propios de la Gobernación del Valle del Cauca y con un aporte de 70.000 millones de la Alcaldía de Cali, no requerirá peajes ni ningún tipo de cobro a los ciudadanos. Su propósito es mejorar la movilidad, aumentar la seguridad vial y ofrecer una infraestructura moderna sin afectar el bolsillo de los usuarios.

Con la nueva calzada, se proyecta una reducción de al menos 30 minutos en los tiempos de viaje entre Cali y Jamundí, especialmente en horas de mayor congestión. También se espera disminuir la accidentalidad y generar un impacto positivo en la calidad de vida de los residentes del sur del área metropolitana.

Características principales de la obra

El proyecto abarca 6,1 kilómetros entre el puente sobre el río Pance y la glorieta de Alfaguara. La nueva calzada tendrá dos carriles de 3,65 metros cada uno y contará con una zona de urbanismo de 6,5 metros, una ciclorruta bidireccional de 2,5 metros y un andén peatonal de 1,95 metros, promoviendo la movilidad activa y segura.

Además, se construirán dos puentes vehiculares, dos retornos, se ampliará la glorieta de Alfaguara y se instalará iluminación en todo el corredor. “Esto permitirá mejorar la seguridad tanto en el día como en la noche”, explicó Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle.

La gobernadora destacó que esta vía es clave para el acceso a servicios de salud y educación, y fortalecerá el turismo en Jamundí, al conectar con zonas de alto potencial turístico. Asimismo, beneficia a un territorio donde se ubican múltiples colegios y universidades, lo cual refuerza su importancia estratégica.

Un proceso licitatorio transparente

El Consorcio AV Cañasgordas fue seleccionado para ejecutar la obra tras un proceso de licitación en el que participaron diez firmas. Diana Vanegas, directora del Departamento Jurídico de la Gobernación, subrayó que el procedimiento se desarrolló bajo los lineamientos de la Ley 80 y los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente. La oferta ganadora generó un ahorro de 14.000 millones frente al presupuesto oficial.

Este consorcio está integrado por INGEVOLCO S.A.S., Construcciones, Ingeniería & Inversiones S.A.S. y MEYAN S.A., empresas con amplia experiencia en dobles calzadas, puentes y obras de infraestructura de alta complejidad.

Participación y control ciudadano

La Gobernación ha impulsado mecanismos de control social y espacios de veeduría ciudadana para garantizar transparencia y participación en la ejecución del proyecto. Según Fabiola Perdomo, se han realizado encuentros con las comunidades del sector y se prepara un conversatorio con la gobernadora y los alcaldes de Cali y Jamundí para socializar los detalles de la obra.

*Con información suministrada por la Gobernación del Valle.

