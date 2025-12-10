- La estrategia de la Registraduría para que los votos del exterior pesen en las elecciones 2026

Con un trámite virtual de ocho minutos, la Registraduría busca que más colombianos en el exterior actualicen su puesto de votación y aumenten su participación

El voto de los colombianos en el exterior ha sido históricamente una fuerza que poco pesa al momento que se suma el conteo de las urnas. Según el registrador nacional, Hernán Penagos, en las elecciones del 2022 en las que Gustavo Petro se ganó la Presidencia, apenas participaron 138.000 ciudadanos en la votación para el Senado y 306.000 para la Presidencia. Aun así, había 1.096.368 colombianos habilitados para votar en el exterior.

Sin embargo, según la Registraduría, se estima que los colombianos que viven en el exterior llegan a ser 4,7 millones, una cifra que casi duplica el número de habitantes que tiene la ciudad de Medellín.

Por esta razón, la Registraduría se puso en la tarea de identificar las principales dificultades que tienen los colombianos en el momento de querer ejercer su derecho al voto, para poder derribar estas barreras y que en las elecciones que se avecinan se pueda romper el histórico silencio de participación en el exterior.

Una de las problemáticas que identificó la Registraduría era el engorroso trámite que tenía que hacer los colombianos que quisieran cambiar su puesto de votación, pues tenían que ir personalmente hasta el consulado, lo cual, para algunos, significa viajar a otras ciudades, diligenciar el formulario de inscripción para actualizar el puesto de votación y esperar la confirmación del cambio de puesto.

Entonces, la Registraduría, en cabeza de Hernán Penagos, habilitó una plataforma digital que permite que los colombianos en el exterior puedan cambiar su puesto de votación sin tener que hacer largos desplazamientos hasta el consulado o interrumpir abruptamente sus actividades cotidianas.

Con esta herramienta, el cambio de puesto de votación solo tomará entre siete y ocho minutos. El ciudadano deberá ingresar a Registraduría Nacional del Estado Civil, escanear el código QR y diligenciar sus datos personales. Por último, tendrá que hacer una autenticación biométrica facial desde su celular. Esa información será recolectada por el Centro de Ciberseguridad de la Registraduría, donde se contrasta la información y se evita cualquier tipo de fraude o suplantación.

Luego de que se han contrastado los datos enviados con las extensas bases de datos que tiene la Registraduría, el ciudadano recibirá un correo electrónico con el resultado de su trámite. También, cabe señalar, que el sistema solo puede ser usado desde el exterior, no funciona en Colombia.

Registrador nacional presentando la nueva herramienta que facilita los cambios de puesto de votación de colombianos en el exterior

Si el cambio llega a ser denegado, la persona deberá acercarse al consulado más cercano de donde reside y realizar el proceso como tradicionalmente se ha hecho. Hasta el momento, 56.000 colombianos ya han podido cambiar de manera exitosa su lugar de votación en el exterior por medio del aplicativo. La fecha límite para poder realizar esta solicitud hay plazo hasta el 8 de enero de 2026 si se quiere participar en las elecciones de Congreso y Presidencia. Si hacen la solicitud entre el 8 de enero y el 31 de marzo de 2026, solo podrán participar en las elecciones presidenciales.

