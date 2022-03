La altura de Margarita Rosa para contestarle todos los insultos a Amparo Grisales

Lo que se pensó que solo quedaría en un comentario por Twitter, parece que La Mencha no solo lo respondió sino que lo cerró de la mejor manera. Todo empezó con un trino, extraño para muchos, que publicó la expresentadora del Desafío de Caracol. “Uno le puede decir a alguien ‘cállese’ cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza” escribió Margarita, a lo que la actual jurado de Yo Me Llamo, no se calló. Tal vez sintiéndolo como una indirecta, Amparo Grisales no fue para nada discreta en su respuesta, pero finalizo mandándole un abrazo a quien en un pasado consideró amiga.

Entonces “ CÁLLESE HERMANA”

No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’..!!

Respire amiga…!!

( aunque según ud.nunca lo fuimos)

Abracito de Luz Rosa …!!🌷 https://t.co/J5O6RNAX3y — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) February 24, 2022

Pues fue la también escritora quien le dedicó un escrito entero como respuesta a Grisales. "Querida Amparo: Qué buena oportunidad para decirte unas cuantas sinceridades" dice la carta de presentación de Margarita. Mientras muchos pensaban que sería una larga crítica, sátira o respuesta tajante hacia la jurado de Caracol, la también actriz demostró la dama que es, compartió un escrito lleno de amor, admiración y flores hacia quien asegura no ser amiga.

"Quiero aclarar que mi fascinación no obedece a un agradecimiento por favores que me hiciste y que me sirvieron. Tampoco quiero hacerme “la buena”; no creás que no puedo llenarme de razones para regañarte de vuelta. Lo que me ocurre es que la totalidad de lo que sos y representás para mí, me quita las ganas de hacerlo" dice una parte del escrito.

Hoy en https://t.co/U73enMO43Q va una misiva para ella. Si la quieren leer y oír, pasen. Gracias por sus mensajes e interesantísimas réplicas. https://t.co/KuapKCz32z pic.twitter.com/o9IwiBWpyQ — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 1, 2022

