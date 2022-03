La falsa moral de las organizaciones internacionales

Por: Luis Miguel Ariza |

marzo 01, 2022

Desde la intervención de Rusia en Ucrania, vemos a casi todo el mundo indignado, protestas y señalizaciones terribles contra todo ese país por una decisión tomada por su líder, pero pocos medios interesados en explicar la verdad detrás de la verdad falsa.

Las organizaciones como la ONU, la OTAN y otras, proclamando justicia contra el invasor mediante un castigo terrible que les haga arrepentir de semejante despropósito y abuso.

No se escucha sino intenciones de ampliar el margen del conflicto escudados en la reacción colectiva auspiciada por la prensa y los tales líderes pacifistas del mundo, Francia, Inglaterra, Alemania y, por supuesto, liderados por EE.UU. Se añade otros países se dicen estar prestos para aportar material bélico y todas las sanciones que se puedan aplicar al país ruso.

Sin embargo, si mal no estamos de información, y esto no lo vemos en ningún noticiero occidental en la actualidad, el señor Putin viene desde hace más de un año mostrando su preocupación por la intención de su vecino ucraniano de prestarse como punto de apoyo para posibles enfrentamientos contra el mismo Rusia, que sería algo así como México facilitando sus fronteras para que el enemigo de EE.UU coloque sus bases militares cercanas a Washington.

El presidente Putin alegó con todas las anteriores organizaciones, habló con presidentes de todos los países, solicitó diferentes acuerdos, varias veces explicó que habían pasado la línea roja, lo que quiere decir que ya habían sobrepasado toda forma justa de evitar la confrontación, y nada, nadie le paraba bolas, nadie mostraba interés en servir de mediador para acuerdos, así el presidente Macrón de Francia aparentara que estaba interesado en una solución.

Si mal no recuerdo, Putin afirmaba que no tenía intenciones de invadir a Ucrania y ningún otro país, que se respetase ciertos acuerdos, incluyendo el de Minsk con su vecino, pero parecía que la decisión contra ellos era inapelable, tendría que defenderse para originar esto que vemos ahora, mucha incertidumbre, golpes de pecho de indignación, rabia. El malo de la película hay que exterminarlo.

La puja de Biden era utilizar una y otra vez la señalización contra su homólogo, lanzaba epítetos, arrogante, y a veces parecía hasta adivino, “Tal día Rusia hará esto”.

Da la impresión de que la intención no era evitar esa guerra, al contrario, atizarla. Se despachó un despliegue incontrolable de prensa escrita y televisada contra Rusia, sin darle al ciudadano de a pie opciones de mirar la verdad o falsedad, sino una categórica determinación, es el monstruo que invade países vecinos.

Este cuento ha servido para muchas cosas favorables a alguien, sin dudas, por ejemplo, el virus y sus reacciones mundiales de sospechas que habían empezado con una terrible huelga en Canadá y amenazaba expandirse por toda Europa, pasó a segundo plano.

Otra, todos los países de la OTAN quieren sacar provecho económico del cuento, o venden armas o les dan recursos energéticos gratis. Ellos no están allí, fomentando el cuento desde hace años por amor a la paz de nadie, menos de los ucranianos, que parece que tienen a un presidente que está seriamente interesado en los beneficios personales que redundaría al someter a su país a la tragedia.

No estoy defendiendo a nadie, como erróneamente se puede interpretar, pero como hasta ahora ningún medio tiene en sus planes explicar la verdad: Rusia evitó esa confrontación a la que obligaron, entonces me tomo la atribución de periodista imparcial que no está obligado a decir lo que le dicen que digan porque se queda sin sueldo.

Obviamente, decir verdades no es que guste a los que les gusta vivir de mentiras.