- La alianza entre famosa aerolínea colombiana y el gobierno de Suiza que pondrá a volar el turismo en el país

Desde hace más de cinco años, en Colombia se viene desarrollando el programa Colombia + Competitivo, una apuesta estratégica que busca fortalecer sectores clave de la economía nacional con un enfoque sostenible y territorial. La iniciativa es fruto de la cooperación entre la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y el Gobierno colombiano. En 2026, el turismo sostenible tomará un papel protagónico dentro del programa gracias a una alianza que promete cambiar el mapa de los destinos emergentes en el país. Se trata de la unión con la aerolínea colombiana Clic Air, que permitirá darle visibilidad y conectividad aérea a territorios que, aunque ricos en biodiversidad y cultura, no suelen figurar en los grandes circuitos turísticos.

La alianza entre Clic y el gobierno de Suiza para impulsar destinos que no suenan, pero sorprenden

El objetivo es claro: posicionar ocho destinos sostenibles que hoy no aparecen con frecuencia en rankings ni campañas masivas, pero que tienen un enorme potencial ambiental, cultural y económico. Entre ellos está Apartadó, puerta de entrada al Urabá antioqueño; Yopal, capital del llano; Florencia, epicentro amazónico; Puerto Asís, clave en el sur del país; y Tolú, joya del Golfo de Morrosquillo.

El gasto por visitante en 13 destinos intervenidos por C+C creció un 75 % y 704 empresas aumentaron sus ingresos un 78 %



También aparece San Agustín, reconocido por su riqueza arqueológica, al que se podrá acceder mediante vuelos hacia Neiva y Pitalito. La idea no es solo facilitar el viaje, sino construir una narrativa de turismo responsable que promueva experiencias auténticas, apoye a las comunidades locales y reduzca el impacto ambiental.

No es la primera vez que el programa logra resultados tangibles. En años anteriores ha fortalecido hasta 13 destinos en diferentes departamentos, beneficiando a más de 500 empresas que lograron incrementar sus ingresos y generando más de mil empleos formales. Cifras que muestran que la cooperación internacional, cuando aterriza en proyectos concretos, puede convertirse en motor real de desarrollo regional.

Para Clic, esta alianza también representa una oportunidad estratégica. La aerolínea, gerenciada por Isaac Herrera, opera rutas hacia ciudades intermedias y apartadas como Neiva, Yopal, Florencia y recientemente lanzó una conexión hacia Tolú desde Medellín. En su red también figuran destinos como Nuquí, Pasto, Valledupar, Cúcuta, Cali y Guapi, entre otros. Con esta apuesta, podría aumentar significativamente su flujo de pasajeros al posicionarse como la aerolínea que conecta la Colombia profunda.

El programa, que actualmente es liderado en el país por Claudia Sepúlveda, no solo trabaja en turismo. También impulsa sectores como el café especial, los cacaos diferenciados, la construcción sostenible y el fortalecimiento de políticas públicas que permitan consolidar economías regionales más competitivas y responsables.

Durante 2025, Colombia + Competitivo adelanta cerca de 90 proyectos con presencia en 17 departamentos y 37 municipios PDET, aquellos priorizados tras el acuerdo de paz por su necesidad de transformación estructural. La apuesta es ambiciosa: convertir la sostenibilidad en un eje real de crecimiento económico.

Así, mientras los grandes destinos siguen acaparando titulares, esta alianza busca demostrar que el futuro del turismo colombiano también está en esos lugares que pocos mencionan, pero que lo tienen todo para sorprender.

