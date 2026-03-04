Las 4 peleas virales que ha casado Abelardo de la Espriella con otros políticos en Colombia

Abelardo incluso llegó a interponer una denuncia formal en La Haya. Se ha peleado con Ariel Ávila, Juan Daniel Oviedo y hasta el propio Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella volvió al centro de la controversia tras un cruce directo con el también candidato a la Presidencia, Juan Daniel Oviedo, quien fue director del DANE y exconcejal de Bogotá. En una entrevista concedida al canal de YouTube RichyTv, el abogado afirmó: “Lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.

La frase se hizo viral en redes sociales y generó cuestionamientos públicos, incluyendo al mismo Oviedo, quien respondió desde su cuenta oficial en X: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”.

Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas.

Sin embargo, el de Juan Daniel no es el único con el que De la Espriella ha tenido confrontaciones públicas.

El choque con Ariel Ávila y la mención a Salvatore Mancuso

En 2018, durante una emisión de W Radio, entonces dirigida por Vicky Dávila, el hoy senador del Partido Verde, Ariel Ávila, quien entonces era subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), criticó una declaración que De la Espriella había dado en septiembre de 2008 en entrevista con Gustavo Gómez: “Mancuso dio una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses”.

La referencia al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso detonó el enfrentamiento en cabina. De la Espriella pidió réplica inmediata y confirmó que había pronunciado esa frase. Añadió que, si hubiera estado en Córdoba en un contexto de abandono estatal, se habría armado para defender a su familia y su propiedad.

La discusión escaló cuando Ávila afirmó que él “nunca hubiera hecho lo de Mancuso”. El abogado lo calificó de “imbécil” al aire y lo invitó a que se encontraran “a la salida, como un hombre”. Vicky Dávila, quien para ese año dirigía el programa en La W, intervino para intentar retomar el control del programa.

El video del altercado fue difundido posteriormente por Ávila en su cuenta de Twitter (hoy X), donde denunció lo ocurrido como una agresión a la libertad de expresión.

El cruce con Vicky Dávila y la referencia al Departamento de Justicia de EE. UU.

Años después, De la Espriella volvió a enfrentarse con Vicky Dávila, esta vez en calidad de aspirantes presidenciales. En septiembre de 2025, en entrevista con La FM, la periodista cuestionó su ejercicio profesional: “Él en su profesión decidió trabajar para bandidos y ganar mucho dinero con ellos. Eso nos separa. Para mí, la ética sí es importante”.

La afirmación hacía referencia a la trayectoria del abogado como defensor de personas procesadas por delitos graves como el extestaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, y la cabeza de la pirámide DMG, David Murcia Guzmán.

De la Espriella respondió a través de X proponiendo que acudieran juntos al Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Si lo que dice es cierto, yo me retiro de la candidatura; si no lo es, ni siquiera tendrá que disculparse”, escribió. En ese mismo mensaje aseguró que no entraría en confrontaciones personales y que su rival político era el presidente Gustavo Petro.

Respetada Vicky, te propongo algo: vamos juntos al Departamento de Justicia en los Estados Unidos y, si lo que tú dices es cierto, yo me retiro de la candidatura; si no lo es, ni siquiera tendrás que disculparte.



No esperes de mí malos tratos: a una dama no se le toca ni con la…

Ese nombre, precisamente, ha sido el centro del enfrentamiento más prolongado.

La denuncia ante la Corte Penal Internacional y la respuesta de Petro

La confrontación con el presidente Gustavo Petro escaló cuando De la Espriella presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. En el documento responsabiliza al mandatario por presunta instigación a crímenes graves contra sectores de la oposición.

La denuncia fue radicada formalmente ante el tribunal internacional en septiembre de 2025. En ella, el abogado señaló que las declaraciones del jefe de Estado habrían contribuido a la polarización y a la inestabilidad institucional de Colombia.

La respuesta de Petro llegó desde su cuenta oficial en X, donde lo acusó de tener alianzas con el paramilitarismo en Córdoba y de haber recibido dineros del narcotráfico. De la Espriella replicó citando un proceso por concierto para delinquir agravado y lavado de activos que, según afirmó, fue precluido el 9 de junio de 2009 por la Fiscalía 10 Especializada Antiterrorismo.

Posteriormente, el abogado enumeró 15 hechos que, según él, comprometen a integrantes del Gobierno, entre ellos la financiación irregular de campaña, el caso de los carrotanques en La Guajira, el proceso contra Nicolás Petro y otros escándalos públicos.

