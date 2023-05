La alegría de 260 familias desplazadas que terminó en estafa con el proyecto de vivienda Torres del Este

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

mayo 17, 2023

Lo que representa el mayor sueño para una familia colombiana es acceder a una vivienda propia, más sí son madres cabezas de hogar que sufrieron desplazamiento forzado y el Estado se comprometió a entregarles un proyecto de vivienda. Sin embargo, lo que fue la mayor alegría y esperanza en sus vidas, terminó en la tragedia que derivó en estafa acolitada por la Alcaldía de Aníbal Gaviria, la Organización Popular de Vivienda FUNCODENT representada por Teófilo Palacio Mena, la candidata a la asamblea del Centro Democrático Lourdes Castillejo y los funcionarios de Isvimed que aflojaron el dinero sin haberse construido el proyecto de vivienda.

En el proyecto que lleva más de 10 años y sigue sin terminarse, están implicados funcionarios de Isvimed, porque la regla era que sobre metro construido, metro pagado. Isvimed sacó dinero sin metro construido. La excusa del Isvimed es que fue un error desembolsar dinero sin adelanto de obra, la pregunta es si hay tanta gente preparada, con tantos títulos y tanta trayectoria en la entidad: ¿Por qué permitieron esa estafa a madres desplazadas? Hay un proceso penal que adelanta la Fiscalía Seccional 223 contra Teófilo Palacio Mena, pero parece que sigue durmiendo el sueño de los injustos, porque no avanza ni suena, mientras Teófilo sigue haciendo negocios con toda su familia a nombre de una Organización Popular de Vivienda.

Lourdes Castillejo Padilla, candidata en 2015 a la asamblea de Antioquia, conocida como “La Campeona”, ¿del robo? Se presentó por el Centro Democrático, ella les aseguraba que era un lugar seguro, se encontraba rodeado por toda la institucionalidad, por lo cual era un proceso serio. Posteriormente, se enteraron de que estaba implicada en ese desfalco, trató mal a la gente y no dio la cara. En 2018, se lanzó como Representante a la Cámara por Antioquia y también por el Centro Democrático.

“Con su forma de ser y de persuadir convencía a todo el mundo. El caso es más grave porque ella nos amenazó, diciéndonos que si no aportábamos, nos excluía del programa; por eso decimos que Lourdes Castillejo nos chantajeó”, asegura una madre que prefiere no revelar su identidad, porque ahora hasta la delincuencia se tomó el edificio y temen recibir retaliaciones.

Ella siempre sacó la cara por Teófilo, hablaba en nombre de él y luego nos citaba a las reuniones. Hubo dos cuentas para uno pagar plata, en la Fiducia y otra cuenta de Carvimetalica para consignar.

“Consigné un millón de pesos en esta cuenta y nos decía que los que no consignaran pasarían a Torre 2. Otra madre cabeza de hogar consignó 200 en una ocasión y posteriormente consignó 500, pero al ver que el proyecto no avanzaba no quiso seguir haciendo pagos ante la presión ejercida por Lourdes; pero nunca apareció ni la devolución del dinero ni el proyecto de vivienda”, asegura otra madre cabeza de hogar.

Más indignación les generó saber que Teófilo Palacio en la actualidad sigue negociando y vendiendo los apartamentos que eran para estas madres: que viven de hacer oficios varios en casas, de vender confites y de ganarse la vida en el rebusque. Cuando esta madre vio a tres señoras que estaban hablando con Teófilo, les dijo que ojo con ese señor, porque es un ladrón y las va a estafar, así como lo hizo con ellas. Algunas habían dado de a 20 millones. “Él nos dejó en la calle, fuera de que nos robó el apartamento, nos robó la plata”, concluye esta madre.

Desde hace más de 10 años que comenzó el proyecto de vivienda de Torres del Este, en el inicio del proyecto con Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez le sacó el bulto a atender lo que ocurrió y la Administración Distrital de Daniel Quintero también ha hecho caso omiso al reclamo y clamor de estas familias desplazadas.

La situación socioeconómica de las mujeres desplazadas, que tienen 3 y 4 hijos, es que si comen no pueden pagar arriendo, o en ocasiones, hacen lo contrario para poder pagar el arriendo, así se queden sin alimentación. Incluso, hay personas que murieron esperando la vivienda que prometió la Alcaldía de Aníbal Gaviria.

Al caso se le suma una arista reciente porque los edificios quedaron abandonados, se convirtieron en plazas de vicio para las bandas de Villahermosa y Teófilo Palacio siguió vendiendo los apartamentos; en la actualidad está reloteando el lote donde deberían estar viviendo las madres con sus hijos.

En campaña les han llegado de todos los partidos políticos: desde los inmaduros verdes, del Pacto Histérico, Liberales y Conservadores, hasta Centro Democrático, les hacen promesas en campaña; las utilizan electoralmente y luego se pierden. Mayor indignación despertó en las madres cuando el anterior director, Humberto Iglesias, les dijo que ellos se limpiaban las manos y no tenían nada que ver con el asunto. ¿Cómo Poncio Pilatos?

La Torre 2 no la han hecho. La Torre 1 la han saqueado y Teófilo Palacio sigue vendiendo el terreno o reloteando, de algo que no le pertenece a él, sino a las mujeres cabezas de hogar que estafaron. Lo paradójico es que Lourdes y Teófilo pasaron a andar en camioneta, cuando anteriormente montaban en bus, contradictoriamente ellos ahora están mejor y las madres beneficiarias cada vez están en perores condiciones.

De acuerdo con el Concepto de 2018, elaborado por la ruta jurídica de ISVIMED en el proyecto Torres del Este, asegura lo siguiente: "Del proyecto Torres del Este en la Torre l se ha desembolsado el 71% del valor de los subsidios municipales asignados por el ISVIMED, y la obra presenta un avance de tan solo el 52%. y respecto a la Torre ll, la situación es aún más crítica, en la medida en que se ha desembolsado el 64% del valor total de los subsidios y la obra solo presenta un avance del 16.73%". Contradictoriamente, como las madres cabezas de hogar aparecen como beneficiarias, ya no pueden acceder a un subsidio de vivienda, tras de que las estafaron, quedaron con las manos vacías.

Le enviamos el siguiente cuestionario al contacto de prensa de la Alcaldía de Medellín, quienes quedaron de responder las preguntas, pero hasta el momento no dieron respuesta a lo siguiente:

¿En qué va el proceso penal que Isvimed instauró por estafa contra la OPV Funcodent por las familias desplazadas, que acuedieron al beneficio de vivienda, en el proyecto Torres del Este?

¿Tienen conocimiento que este sitio actualmente se está reloteando y se convirtió en plazas de vicio?

¿Por qué Isvimed le entregó dinero a Teófilo Palacio Mena sin haber construido?

¿La Administración Distrital no le dará otra solución de vivienda a las familias que fueron estafadas y son población vulnerable?

Si la construcción está suspendida, ¿qué pretende hacer la Administración Distrital con este espacio?