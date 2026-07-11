- La Alcaldía de Bogotá alista 18 nuevas cámaras de foto multas que serán colocadas en distintos puntos de la ciudad

La Agencia Nacional de Seguridad Vial autorizó a la Secretaría de Movilidad la instalación de los dispositivos para controlar a los conductores

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, por medio de la resolución # 358 expedida el 16 de abril de 2026, entregó el aval a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán para que la Secretaría de Movilidad, en cabeza de María Fernanda Ortiz Carrascal, lleve a cabo la instalación de 18 nuevas cámaras de foto multas en las diferentes vías de la ciudad.

La entidad ya adelanta las adecuaciones de la infraestructura necesaria para la colocación de los dispositivos. Según el Concejal de Bogotá Julián Forero, del partido Colombia Renaciente, el objetivo de la administración es continuar aumentando el recaudo a través de las llamadas cámaras salvavidas.

La resolución, expedida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene como fin controlar las conductas y comportamientos negativos de los conductores como estacionar los vehículos en sitios prohibidos, que corresponde a la infracción C02 del Código de Tránsito.

Circular por lugares restringidos o en horarios no permitidos, conducir una motocicleta incumpliendo las normas establecidas en el código nacional de tránsito, exceder los límites máximos de velocidad, no realizar la revisión técnico mecánica y de gases contaminantes y conducir un vehículo con el SOAT vencido son las principales faltas de los conductores, que las autoridades pretenden disminuir con la instalación de los dispositivos.

Con estas medidas, la Secretaría de Movilidad busca, además, reducir los accidentes y las muertes asociadas por sobrepasar el límite de velocidad permitido para Bogotá, que es de 50 kilómetros por hora.

Sobre el tema, el concejal Forero aseguró que la ciudad necesita vías en buen estado, semáforos inteligentes y una movilidad eficiente. Sin embargo, agregó, la administración municipal se ha empeñado en seguir ampliando la red de cámaras de foto detección para imponer más comparendos a los conductores.

Según el cabildante, sí el verdadero objetivo fuera salvar vidas también habría urgencias para reparar la malla vial de la ciudad, eliminar los huecos y corregir los puntos críticos donde ocurre la mayoría de los accidentes de tráfico en Bogotá.

Los 18 puntos establecidos por la Secretaría de Movilidad para instalar los dispositivos de foto detección son los siguientes:

Avenida ciudad de Cali con Avenida Suba en sentido sur norte

Avenida ciudad de Cali con Avenida Suba en sentido norte sur

Avenida las Américas con Carrera 58 (O – E)

Carrera 30 con calle 47A (S – N)

Avenida las Américas con Carrera 58 (E – O)

Carrera 30 con calle 47A (N – S)

Avenida las Américas con Carrera 58 (O – E)

La NQS con calle 47A (S – N)

Avenida las Américas con Carrera 58 (E – O)

La NQS con calle 47A (N – S)

Avenida el Dorado con carrera 25 (O – E)

Avenida el Dorado con Carrera 17 (E – O)

Avenida el Dorado con Carrera 25 (E – O)

Avenida el Dorado con Carrera 17 (E – O)

Carrera 30 con calle 9 (S – N)

Carrera 30 con (S – N)

La NQS con calle 9 (N – S)

La NQS con calle 9 (N – S)

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