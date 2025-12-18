- Los 4 bancos chinos metidos en el corazón de la economía colombiana que financian sectores clave

El Metro de Bogotá, Hidroituango, Autopista al Mar 2 y el terminal de Buenaventura pudieron construirse con el respaldo en yuanes de la sólida banca privada asiática

En medio de la oposición expresa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a la financiación de proyectos y próximos desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones multilaterales que financien empresas chinas en Colombia y demás países, China se ofreció a financiar hasta USD 35.000 millones para respaldar más de 100 proyectos de infraestructura en Colombia y América Latina. Los recursos serían gestionados a través del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, como alternativa ante posibles restricciones impuestas por Estados Unidos.

La cofinanciación de proyectos en diversos sectores es la mejor manera de entrar a tener peso en las economías nacionales y Colombia no es la excepción.

En 1998, el expresidente de la República Popular China, Jiang Zemin defendió la internacionalización de los préstamos, pero fue durante la presidencia de Hu Jintao que finalmente los yuanes o dólares empezaron a llegar a través sus bancos en 2005. Rápidamente, resultaron ser más atractivas que las de organismos internacionales, como el BID, el Banco Mundial (BM) y el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), porque no requerían reformas estructurales, ni políticas económicas o sociales.

Las inversiones de China en Colombia en forma de cofinanciación han llegado por varias entidades financieras, el Banco de Desarrollo de China, el Banco Comercial e Industrial, el Fondo de Cofinanciación, y el Banco de China.

El Bano Industrial y Comercial de China cofinancia la primera lína del metro de Bogotá

Son megainstituciones financieras estatales, ranqueadas entre las más grandes del mundo según la revista Forbes. El Banco de Desarrollo de China (BCD) ha participado en obras tan reconocidas como la construcción y expansión del Aeropuerto El Dorado de Bogotá (USD 175 millones), la primera línea del metro de la capital (USD 44,6 millones) en la que también está con igual monto el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC). Este último es el proyecto estrella de la empresa Metro Línea 1 S.A.S., compuesta por Xi’an Metro Company Limited y China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), con valor estimado en pesos constantes de 2019 en $26,7 billones.

Otra estrella del Bando de Desarrollo Chino

El BCD financió a tercera parte de la Autopista al Mar 2 con USD 417,7 milones

El BCD también tiene otra obra estrella de la infraestructura en Colombia, la carretera al mar de Medellín a Urabá con 62 puentes y 12 túneles. La Autopista al Mar 2, es construida por el consorcio Autopistas Urabá S.A.S., donde también participa China Harbour Engineering Company (CHEC), una filial de la gigante estatal China Construction Communications Company (CCCC, que consolidó su posición en Colombia con estos dos grandes proyectos. La financiación del BCD llegó a US$417,7 millones, la tercera parte del total del proyecto.

También ha financiado otros proyectos industriales, como la expansión de la planta de Argos en Cartagena, otorgando un crédito de USD 75 millones junto con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Le puede interesar: Los chinos pisan duro en Antioquia

El BCD, presidido desde el 2018 por Zhao Huan, cuadro del Partido Comunista Chino, fue fundado en 1994, tiene en su haber obras enormes como la presa de las Tres Gargantas, la mayor del mundo con 22.500 MW de potencia, unos 20 hidroituangos, y el Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong que mueve 80 millones de pasajeros al año. A finales de 2010, el CDB ya tenía USD 687.800 millones en préstamos, más del doble del Banco Mundial. Los grandes logros fueron obra de Chen Yuan, el hijo mayor de Chen Yun, uno de los grandes reformadores de China con Mao Zedong, quien hizo la modernización dándole autonomía al banco. En 2018, el CDB era el banco de desarrollo más grande del mundo, con activos totales que superaban los USD 2,3 billones. Y para 2021 tenía 9.000 empleados.

El ICBC y su apuesta por Hidroituango

Hidroituango recibió del Banco Industrial y Comercial de China USD 108,3 millones

Otro de los grandes proyectos financiados es el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, Hidroituango, que recibió USD 108,3 millones del Banco Comercial e Industrial de China (ICBC), y USD 50 millones del Fondo de Cofinanciación. Además, el ICBC no solo cofinancia la primera línea del metro bogotano y esta parte de la hidroeléctrica antioqueña, también apoya la cofinanciación de la doble calzada Pamplona-Cúcuta (USD 43,4 millones) y el puerto de Buenaventura (USD 35 millones), entre otros.

El ICBC, fundado el 1 de enero de 1984, se convirtió en 10 años en el banco más grande del país asiático y desde entonces su trayectoria ha marcado nuevos récords, con un valor estimado de USD 6,7 billones en años recientes, está clasificado como el banco más grande del mundo por activos totales, superando a gigantes europeos y estadounidenses como el JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo.

Presidido por Zhang Junguo desde 28 de abril de 2025, es el mayor de los llamados "Cuatro Grandes" bancos comerciales de propiedad estatal china, un grupo del que también forma parte el Banco de China, el Banco Agrícola de China y el Banco de Construcción de China. Juntos, acumulan más activos que las cuatro principales entidades financieras estadounidenses. Su inserción en los mercados internacionales se inició en 2008 y desde entonces no ha parado en cuatro de los cinco continentes con presencia en 39 países.

El Banco de China y el Fondo de Cofinanciación no se quedan atrás en Colombia

El Banco de China cofinanciò la doble calzada Pamplona-Cùcuta

El otro gran cofinanciador de la doble calzada Pamplona-Cúcuta (USD 43,4 millones), y el puerto de Buenaventura (35 millones) es el Banco de China (BOC), que también le apostó al proyecto vial Rumichaca-Pasto con cierre financiero de aproximadamente USD 800 millones en febrero de 2022. El BOC es el primero de los Cuatro Grandes bancos chinos y el más antiguo, fundado en 1912 para sustituir el Banco de Gobierno de la China Imperial. Hasta 1948 fue el Banco Central, año en que el Banco Popular Chino lo reemplazó en esa función. Desde 2023 su presidente es GE Haijiao, secretario del Comité del Partido Comunista Chino, y tiene presencia en 60 países.

El Fondo de Cofinanciación también otorgó préstamos por USD 50 millones a Bancoldex y Davivienda en septiembre 2020 para financiar a las pymes.

Los grandes bancos de desarrollo chinos han prestado USD 150.000 millones de dólares a América Latina en los últimos 15 años, lo que muestra una presencia cada vez más fuerte en la región. A su vez, indica que están dispuestos a entregar amplia financiación a los proyectos grandes de infraestructura que les representen rentabilidad económica y política.

Le puede interesar: La mina de oro más grande de Colombia terminó en manos de los chinos

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.