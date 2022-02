La alcahuetería de Jesurún con Reinaldo Rueda que nos puede costar ir al mundial de Catar

.Publicidad.

En la Federación Colombiana de Fútbol no se contempla actualmente la opción de cambiar de técnico a falta de las dos últimas jornadas de eliminatorias. La directiva encabezada por Ramón Jesurún confía en que, a falta de dos partidos claves contra Bolivia y Venezuela, el equipo puede ganar y se darán los resultados que se necesitan para clasificar a Catar 2022.

Sin embargo, otra de las razones por las que se supone que Jesurún no ha sacado a Rueda por malos resultados es que no puede darse el lujo de sacar tan rápido a un técnico nuevamente, luego del fracasó que tuvo con Queiroz.

Si la directiva de la FCF toma la decisión de echar a Rueda en este momento, lo único que se demostraría es la falta de planificación que tienen y las decisiones sobre la marcha que han tomado. El primer gran error fue dejar ir a Pékerman sin tener ningún reemplazo en el momento, y por eso tuvieron que dejarle la dirección de la selección a Arturo Reyes, técnico de la sub-20.

Finalmente trajeron a Queiroz pero antes los malos resultados y en especial el 6-1 con Ecuador Jesurún y los directivos cedieron ante la presión y terminaron echando a Queiroz. No pueden volver a sacar a Rueda tan rápido y les va a tocar aguantarse hasta quedarse por fuera de Catar con tal de salvar su reputación, porque prefieren eso que dar el timonazo que falta a estas alturas. Tal vez si a Queiroz no lo hubieran sacado contra Ecuador si lo habrían sacado ahorita y no existiría esa excusa de que "ya no hay tiempo para reaccionar", es una cortina de humo para no quedar peor de lo que ya están.

