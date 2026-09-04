La agencia integral 100 % colombiana que lleva 26 años dándole voz al país

Century Media nació en 2000 como una agencia de medios y hoy reúne estrategia, datos y tecnología para atender las necesidades de comunicación de los colombianos

Desde Bogotá hasta las regiones más apartadas, Colombia no habla de una sola manera. Las palabras cambian, los hábitos también y hasta el momento elegido para transmitir un mensaje puede determinar su impacto. Esa diversidad es precisamente uno de los terrenos en los que lleva 26 años trabajando Century Media, una agencia 100 % colombiana e independiente que decidió construir su camino entendiendo las particularidades del país.

La compañía nació el 16 de agosto de 2000 con una especialización en medios y desde entonces ha atravesado una transformación constante. En abril de 2022, y luego de más de dos décadas al mando de Century, su fundador Mario Ríos Castro cedió el liderazgo de la agencia a su hija, Juliana Ríos Conde, quien al asumir como CEO comenzó una nueva etapa en la que la firma profundizó su tránsito hacia un modelo integral de comunicación.

El cambio significó ampliar el alcance de sus servicios. La agencia pasó de concentrarse principalmente en la planeación y compra de medios a integrar data, estrategia, creatividad, investigación, diferentes plataformas de comunicación y servicios de logística dentro de una misma estructura.

Una agencia integral que decidió quedarse en Colombia

Juliana Ríos tomó las riendas de Century Media en abril de 2022. Foto: Century Media.

Mientras las grandes redes internacionales tienen presencia en diferentes mercados, Century Media mantiene una decisión empresarial definida: su crecimiento no está planteado alrededor de una expansión internacional. La apuesta está puesta en consolidarse dentro del territorio nacional y profundizar el conocimiento de sus audiencias.

La independencia es uno de los elementos centrales de ese modelo. Según explica Ríos Conde, no estar atados a estructuras internacionales permite tomar decisiones con mayor rapidez, diseñar soluciones específicas y adaptar las estrategias a las necesidades de cada cliente.

Esa mirada también lleva a la agencia fuera de las principales capitales. Para Century Media, reconocer las diferencias regionales no es suficiente: hay que entender cómo esas particularidades modifican la manera de comunicar, segmentar y utilizar los presupuestos.

El trabajo con audiencias de ciudades intermedias y territorios distintos a Bogotá, Medellín, Cali o Cartagena se convirtió así en uno de los campos que la empresa busca seguir desarrollando. El objetivo es identificar públicos que todavía no han sido suficientemente explorados y encontrar formas de medir el impacto de las acciones de comunicación.

Diez agentes de inteligencia para analizar los datos

La transformación de Century Media también llegó a la tecnología. Durante más de diez meses, la compañía desarrolló Archer IQ, un sistema propio de inteligencia y analítica predictiva que actualmente cuenta con 10 agentes.

La herramienta procesa grandes volúmenes de información y los convierte en hallazgos que pueden utilizarse para tomar decisiones. Su función es respaldar la estrategia con datos y reducir la dependencia de decisiones basadas únicamente en suposiciones.

Para la empresa, la inteligencia artificial y la automatización no buscan reemplazar a sus trabajadores. El propósito es reducir tareas operativas y liberar tiempo para que los equipos puedan concentrarse en analizar, verificar información y construir estrategias.

Además de comunicar a Colombia, el bienestar de su equipo humano es prioridad para Century Media.

Ese componente humano ocupa un lugar central en la historia de la compañía. Century Media fue creada también con el propósito de generar empleo y ofrecer estabilidad laboral, mientras que la familia Ríos ha mantenido la idea de que el conocimiento colectivo es parte esencial de la operación.

Con 26 años cumplidos, la siguiente etapa de Century Media está marcada por el mismo territorio donde comenzó su historia: Colombia. La agencia busca ampliar su presencia en las regiones y llevar su experiencia en comunicación, mercadeo, publicidad, datos y tecnología a empresas locales y regionales que todavía tienen espacio para crecer.

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