- Las2orillas entre los 5 medios digitales más consultados por líderes de opinión en 2025

Panel de opinión de Cifras & Conceptos revela cómo están los medios, pero también el desplome del gobierno Petro de cara quienes toman decisión en Colombia

El más reciente Panel de Opinión 2025 de Cifras & Conceptos reveló percepciones clave de los líderes del país sobre la coyuntura política y social, y la forma en que consumen información.

El estudio destaca que Las2orillas figura entre los medios nativos digitales más consultados por este segmento, lo que confirma su relevancia editorial en el debate nacional y que sigue siendo con sus 12 años de existencia, un referente en periodismo digital independiente alternativo.

La encuesta, de carácter no probabilístico, fue aplicada a 1.591 líderes de opinión —incluyendo políticos, académicos y empresarios— en las principales ciudades y zonas urbanas del país entre el 3 de junio y el 31 de julio de 2025.

Entre los hallazgos más relevantes, se encontró que solo el 18% de los líderes está "Muy satisfecho" con el funcionamiento de la democracia en Colombia, mientras que el 58% se ubica en un punto "Neutro". Además, el 98% considera "Absolutamente Importante" vivir en un país gobernado democráticamente.

En cuanto a la confianza en las instituciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil subió su nivel de confianza, alcanzando una calificación de 64 puntos sobre 100, revirtiendo la tendencia de años anteriores. Por su parte, la

Presidencia de la República obtuvo una calificación de confianza de 41 puntos que ratifica la desconfianza que genera el gobierno de Gustavo Petro entre quienes toman decisión en el país por su relevancia económica, política y social.

El Panel de Opinión es una encuesta entre líderes de opinión que desde hace 16 años, cada mes de octubre presenta Cifras & Conceptos, una entidad liderada por el economista y analista político César Caballero.

Esta es la explicación de la medición y su importancia en palabras de su creador

Como el ejercicio ha tenido continuidad en el tiempo, allí aparecen los cambios de percepción de los líderes de opinión frente a temas políticos, económicos, sociales y ambientales a nivel nacional y departamental. El propósito es presentar una lectura del país por parte de un grupo específico de personas.

También busca reconocer y visibilizar los distintos tipos de liderazgos que ayudan a moldear la opinión en Colombia, y por ello, de forma anual presenta una serie de listados con los columnistas más leídos, a quienes se considera los mejores parlamentarios, las fundaciones y empresas más admiradas, así como también los líderes digitales más reconocidos.

De igual forma presenta una evaluación, por funciones, del presidente de la República, un grupo amplio de alcaldes y gobernadores y de los ministros que lleven en su cargo, al menos 6 meses.

Uno de los aspectos más valiosos es lograr presentar la voz de las regiones y mostrar que la opinión no sólo se centra en la capital del país. El documento presenta diversas opiniones frente a 18 territorios del país.

Puede consultar aquí la totalidad del estudio.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.